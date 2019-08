De Europese hulporganisaties Artsen zonder Grenzen (AZG) en SOS Mediterranee hebben zondag een nieuw reddingsschip gelanceerd. Eind vorig jaar moest hun schip Aquarius de activiteiten staken.

De Ocean Viking, dat onder Noorse vlag vaart, vertrok vanuit de haven van de Franse stad Marseille, verklaarde een woordvoerder van SOS Mediterranee. Tegen het einde van de week moet het aankomen aan de Libische kust.

Aan boord is plaats voor 200 mensen, waardoor het het grootste reddingsschip is dat zal rondvaren in de Middellandse Zee. Verder is het uitgerust met vier speedboten en een medische post.

De Aquarius moest na bijna drie jaar activiteit en 30.000 geredde drenkelingen de operaties in december stopzetten. Tot tweemaal toe werd de vlag ontnomen van het schip - door Gibraltar en Panama. En de autoriteiten in Italië, waar een regering van de uiterst rechtse Lega en de populistische Vijfsterrenbeweging aan de macht is, beschuldigde het schip ervan dat het illegaal afval verwijderd zou hebben van boord. Ze dreigden met de inbeslagname van het schip. In februari annuleerde het Italiaanse gerecht alsnog de beslissing tot inbeslagname van het schip.

De route via de Middellandse Zee is een van gevaarlijkste voor mensen die Europa proberen te bereiken vanuit Afrika en het Midden-Oosten. Sinds begin dit jaar zijn zeker 426 mensen gestorven toe ze de oversteek probeerden te maken, blijkt uit cijfers van SOS Mediterranee. Landen als Malta en Italië weigeren regelmatig de reddingsschepen binnen te laten.