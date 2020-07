Mocht hij in een situatie terechtkomen waarbij hij geen afstand kan houden van mensen, zou hij een mondmasker dragen. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd in een interview met Fox Business.

De president liet zich nog niet in het openbaar zien met een mondmasker, maar hij verzekerde woensdag dat hij er 'geen probleem' mee heeft om er eentje te dragen en het zelfs al heeft gedaan. 'Ik hield er wel van hoe ik eruit zag', zei hij. 'Het was een donker, zwart masker.' Een verplichting vindt de president niet nodig.

Dat de Amerikaanse president een bocht lijkt in te zetten wat het dragen van mondmaskers betreft, heeft te maken met de curves die in de VS weer de verkeerder richting uitgaan. In de Verenigde Staten zijn voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie meer dan 50.000 nieuwe besmettingen met het virus op één dag geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van de gezaghebbende Johns Hopkins Universiteit. Woensdag werden 50.700 nieuwe infecties gemeld. De Washington Post telt zelfs ongeveer 52.800 nieuwe gevallen.

Sommige staten hebben de heropening van hun economie gepauzeerd. California schroefde versoepelingen zelfs terug, waardoor op sommige plaatsen in de staat cafés en restaurants weer dicht moeten. Onder meer ook Michigan, Arizona, Florida en Texas kondigden maatregelen aan.

In New York City is het aantal besmettingen dan weer aanzienlijk gedaald, maar toch stelt de burgemeester het opnieuw toelaten van klanten in restaurants langer uit.

De president liet zich nog niet in het openbaar zien met een mondmasker, maar hij verzekerde woensdag dat hij er 'geen probleem' mee heeft om er eentje te dragen en het zelfs al heeft gedaan. 'Ik hield er wel van hoe ik eruit zag', zei hij. 'Het was een donker, zwart masker.' Een verplichting vindt de president niet nodig. Dat de Amerikaanse president een bocht lijkt in te zetten wat het dragen van mondmaskers betreft, heeft te maken met de curves die in de VS weer de verkeerder richting uitgaan. In de Verenigde Staten zijn voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie meer dan 50.000 nieuwe besmettingen met het virus op één dag geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van de gezaghebbende Johns Hopkins Universiteit. Woensdag werden 50.700 nieuwe infecties gemeld. De Washington Post telt zelfs ongeveer 52.800 nieuwe gevallen.Sommige staten hebben de heropening van hun economie gepauzeerd. California schroefde versoepelingen zelfs terug, waardoor op sommige plaatsen in de staat cafés en restaurants weer dicht moeten. Onder meer ook Michigan, Arizona, Florida en Texas kondigden maatregelen aan. In New York City is het aantal besmettingen dan weer aanzienlijk gedaald, maar toch stelt de burgemeester het opnieuw toelaten van klanten in restaurants langer uit.