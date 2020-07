De Canadese commissaris voor Ethiek heeft een nieuw onderzoek geopend naar mogelijke belangenvermenging door premier Justin Trudeau. Ditmaal gaat het over een miljoenencontract met liefdadigheidsorganisatie WE Charity, die banden heeft met de familie Trudeau.

De organisatie kreeg eind juni het beheer toegewezen van een overheidsprogramma van 900 miljoen Canadese dollar (zo'n 591 miljoen euro), dat beurzen verstrekt aan studenten die vrijwilligerswerk doen. Maar na de controverse over de banden met de premier, kondigde WE Charity vrijdag aan dat het zich terugtrekt.

Justin Trudeau en zijn moeder namen in het verleden herhaaldelijk deel aan evenementen van de liefdadigheidsorganisatie en zijn echtgenote levert een podcast aan de groep, zo bericht CBC.

Nu komt er dus een onderzoek naar mogelijke belangenvermenging. Het is niet de eerste keer dat Trudeau hiervoor op de vingers wordt getikt: dat gebeurde ook al vorig jaar omdat hij zich zou gemoeid hebben met het corruptieonderzoek naar ingenieursbedrijf SNC-Lavalin, en in 2017 omdat hij een reisje had aanvaard naar een eiland op de Bahama's dat privé-eigendom was van de godsdienstige leider van het Ismailisme.

