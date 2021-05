Het wetenschappelijk onderzoek naar de afkomst van ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus zal na een jarenlange onderbreking opnieuw aangevat worden.

Dat heeft een professor aan de universiteit van Granada gezegd. Aan de hand een DNA-analyse van de overblijfselen van Columbus proberen onderzoekers aan de universiteit van Granada het mysterie rond zijn afkomst op te lossen. De meeste historici beweren dat Columbus uit Genua afkomstig was, maar ook Catalonië of Portugal zouden tot de mogelijkheden behoren.

De resultaten van het onderzoek worden in oktober verwacht, kondigde Jose Antonio Lorente, professor in de forensische geneeskunde aan de universiteit van Granada, op een persconferentie aan.

Betere technologie

Lorente begon in 2003 al met de DNA-analyse van beenderen van Columbus die in de kathedraal van Sevilla begraven lagen. Maar volgens hem waren de technieken toen niet voldoende ontwikkeld, waardoor weinig informatie uit de beenderen gehaald kon worden. Het onderzoek werd uiteindelijk in 2005 stopgezet. 'De beenderen werden bewaard tot we een betere technologie ontwikkelden en dat is vandaag het geval', zei de professor.

Het DNA uit de beenderen zal vergeleken worden met dat uit andere beenderen van de broer en zoon van Columbus. Het zal eveneens vergeleken worden met het DNA van levende mensen die dezelfde achternaam dragen en waarvan vermoed wordt dat ze familie zijn van de reiziger.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de universiteit van Granada, in samenwerking met de universiteit van Firenze in Italië en de universiteit van Noord-Texas in de Verenigde Staten.

De resultaten zouden doorslaggevend kunnen zijn, zei Lorente. Hij waarschuwt dat het niet zeker is dat de onderzoekers voldoende kwalitatieve DNA uit de beenderen kunnen halen om tot een sluitende conclusie te komen.

