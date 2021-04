De Guinese autoriteiten hadden na bijna een maand zonder nieuwe ebolabesmettingen gehoopt dat de epidemie beëindigd was. Maar een nieuw geval drukt die hoop de kop in. De gezondheidsdiensten meldden donderdagavond dat in de provincie Soulouta, in het zuidoosten, een nieuwe besmetting ontdekt werd. Tot nu eiste deze epidemie in Guinee al zeker tien mensenlevens.

Om de verdere verspreiding in Soulouta in te dijken, zijn in de regio meteen voorzorgsmaatregelen genomen. 'We sporen alle contacten en verdachte gevallen op en isoleren hen', liet Sory Keira van gezondheidsautoriteit ANSS weten. Sinds 4 maart waren er geen nieuwe ebolabesmettingen meer gemeld. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) had daarom nog maar onlangs over een 'belangrijke stap' in de bestrijding van deze epidemie gesproken.

Deze uitbraak hangt volgens de pan-Afrikaanse gezondheidsdienst Africa CDC samen met de eerdere verwoestende uitbraak in 2014 en 2015 die verschillende West-Afrikaanse landen trof. Die uitbraak was de grootste ooit. In Guinee, Liberia en Sierra Leone overleden toen meer dan 11.000 mensen aan de gevolgen van ebola.

