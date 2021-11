Minstens 853 migranten hebben woensdag op illegale wijze het Verenigd Koninkrijk bereikt door het Kanaal over te steken vanuit Frankrijk.

Dit jaar slaagden al 21.000 mensen erin hetzelfde te doen. Nog eens 5712 mensen konden worden gered nadat ze overboord sloegen uit hun gammele bootjes, zo blijkt uit cijfers van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ondanks beloftes uit 2018 van de Britse regering om de oversteek onmogelijk te maken, stijgt het aantal mensen dat via het Kanaal naar Groot-Brittannië wil geraken elk jaar. Vorig jaar slaagden 8800 mensen in hun opzet, dit jaar stijgt dat aantal al boven de 21.000. Het vorige dagrecord dateert van augustus, toen slaagden 828 mensen op één dag er in het Verenigd Koninkrijk veilig te bereiken.

Langs Franse zijde wordt gewag gemaakt van 1008 pogingen of geslaagde oversteken richting Groot-Brittannië, waarbij zo'n 24.655 mensen betrokken waren. 5713 mensen werden onderweg gered nadat ze op zee in de problemen kwamen.

Overlijdens

Deze week stierven twee migranten tijdens hun poging om in Engeland te geraken, maar er wordt gevreesd dat dit slechts een fractie is van het reële aantal verloren levens op zee deze week. Twee mensen raakten hevig onderkoeld maar konden nog naar het ziekenhuis worden gebracht voor verzorging.

De illegale oversteken vormen een onderwerp van discussie en spanning tussen Parijs en Londen. De Britten menen dat er langs Franse kant te weinig inspanningen worden geleverd om de pogingen tot oversteek tegen te gaan, ondanks financiële middelen die het Verenigd Koninkrijk hen hiervoor verstrekt. Liefdadigheidsorganisaties hebben de Britse overheid al opgeroepen om het aislebeleid te herzien zodat het aantal migranten en mensen die de illegale oversteek willen maken, zou verminderen.

Dit jaar slaagden al 21.000 mensen erin hetzelfde te doen. Nog eens 5712 mensen konden worden gered nadat ze overboord sloegen uit hun gammele bootjes, zo blijkt uit cijfers van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken.Ondanks beloftes uit 2018 van de Britse regering om de oversteek onmogelijk te maken, stijgt het aantal mensen dat via het Kanaal naar Groot-Brittannië wil geraken elk jaar. Vorig jaar slaagden 8800 mensen in hun opzet, dit jaar stijgt dat aantal al boven de 21.000. Het vorige dagrecord dateert van augustus, toen slaagden 828 mensen op één dag er in het Verenigd Koninkrijk veilig te bereiken. Langs Franse zijde wordt gewag gemaakt van 1008 pogingen of geslaagde oversteken richting Groot-Brittannië, waarbij zo'n 24.655 mensen betrokken waren. 5713 mensen werden onderweg gered nadat ze op zee in de problemen kwamen. Deze week stierven twee migranten tijdens hun poging om in Engeland te geraken, maar er wordt gevreesd dat dit slechts een fractie is van het reële aantal verloren levens op zee deze week. Twee mensen raakten hevig onderkoeld maar konden nog naar het ziekenhuis worden gebracht voor verzorging. De illegale oversteken vormen een onderwerp van discussie en spanning tussen Parijs en Londen. De Britten menen dat er langs Franse kant te weinig inspanningen worden geleverd om de pogingen tot oversteek tegen te gaan, ondanks financiële middelen die het Verenigd Koninkrijk hen hiervoor verstrekt. Liefdadigheidsorganisaties hebben de Britse overheid al opgeroepen om het aislebeleid te herzien zodat het aantal migranten en mensen die de illegale oversteek willen maken, zou verminderen.