De Britse regering heeft het nieuwe puntmigratiesysteem bekendgemaakt dat zal worden gebruikt in het Verenigd Koninkrijk na de brexit. Zo zal er een voorkeur gegeven worden aan slimme koppen ten koste van de laaggeschoolden.

Het puntensyteem moet het aantal immigranten verminderen, verklaarde de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel dinsdag in een verklaring. Ze noemde het een 'historisch moment' dat een einde maakt aan het 'vrij verkeer' van mensen.

Het systeem zal punten toekennen op basis van vaardigheden, kwalificaties en salaris en zal Europese en niet-Europese burgers 'gelijk' behandelen. Het systeem zou op 1 januari 2021 in werking treden, na het einde van de overgangsperiode. 'De visa worden enkel verleend aan wie voldoende punten behaalt', klinkt het. Zo wordt er voorrang gegeven aan 'de beste talenten', zoals 'wetenschappers, ingenieurs en academici'.

Volgens het ministerie heeft het Britse volk bij het brexit-referendum in 2016 en de parlementsverkiezingen van afgelopen december een duidelijke boodschap gegeven. Een strengere controle op immigratie was een van de speerpunten van die verkiezingen. Om een werkvisum te kunnen krijgen, moeten kandidaten specifieke vaardigheden voorleggen, Engels spreken en een jobaanbieding hebben met een jaarlijks minimumloon van 25.600 pond (30.820 euro).

Verschillende Britse openbare diensten, zoals de nationale gezondheidsdienst NHS, zijn bezorgd omdat ze regelmatig werken met buitenlandse werknemers, die vaak laagbetaald zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken schat dat 70 procent van de huidige laaggeschoolde Europese beroepsbevolking niet zal voldoen aan de nieuwe eisen, 'die zullen helpen het aantal (immigranten) in de toekomst te verminderen'.

Ook voor studentenvisa zal een puntensysteem gelden. Kandidaten moeten een voorstel hebben gekregen van een Britse instelling, Engels spreken en in staat zijn zichzelf te onderhouden. Burgers van de EU en andere landen met overeenkomsten met het Verenigd Koninkrijk zullen geen visum nodig hebben voor een verblijf van minder dan zes maanden.

Het puntensyteem moet het aantal immigranten verminderen, verklaarde de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel dinsdag in een verklaring. Ze noemde het een 'historisch moment' dat een einde maakt aan het 'vrij verkeer' van mensen. Het systeem zal punten toekennen op basis van vaardigheden, kwalificaties en salaris en zal Europese en niet-Europese burgers 'gelijk' behandelen. Het systeem zou op 1 januari 2021 in werking treden, na het einde van de overgangsperiode. 'De visa worden enkel verleend aan wie voldoende punten behaalt', klinkt het. Zo wordt er voorrang gegeven aan 'de beste talenten', zoals 'wetenschappers, ingenieurs en academici'. Volgens het ministerie heeft het Britse volk bij het brexit-referendum in 2016 en de parlementsverkiezingen van afgelopen december een duidelijke boodschap gegeven. Een strengere controle op immigratie was een van de speerpunten van die verkiezingen. Om een werkvisum te kunnen krijgen, moeten kandidaten specifieke vaardigheden voorleggen, Engels spreken en een jobaanbieding hebben met een jaarlijks minimumloon van 25.600 pond (30.820 euro). Verschillende Britse openbare diensten, zoals de nationale gezondheidsdienst NHS, zijn bezorgd omdat ze regelmatig werken met buitenlandse werknemers, die vaak laagbetaald zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken schat dat 70 procent van de huidige laaggeschoolde Europese beroepsbevolking niet zal voldoen aan de nieuwe eisen, 'die zullen helpen het aantal (immigranten) in de toekomst te verminderen'. Ook voor studentenvisa zal een puntensysteem gelden. Kandidaten moeten een voorstel hebben gekregen van een Britse instelling, Engels spreken en in staat zijn zichzelf te onderhouden. Burgers van de EU en andere landen met overeenkomsten met het Verenigd Koninkrijk zullen geen visum nodig hebben voor een verblijf van minder dan zes maanden.