De Franse president Emmanuel Macron zegt er "redelijk zeker" van te zijn dat de Britse premier Boris Johnson een meerderheid in het Lagerhuis zal vinden voor het herziene brexit-akkoord. Dat zei hij in de marge van een bijeenkomst van de Europese liberale familie in Brussel, voor aanvang van de Europese top later op de dag.

"Ik ben tevreden dat er een akkoord gevonden is", zei Macron. Woensdagavond al sprak de Franse president de hoop uit dat er een akkoord gevonden zou kunnen worden dat hij en de andere Europese leiders op de top konden goedkeuren. Nu dat er is, is het vooral uitkijken naar de stemming in het Britse Lagerhuis, aanstaande zaterdag. Maar Macron heeft er dus vertrouwen in dat daar een meerderheid voor het akkoord op de been kan worden gebracht.

Aansluitend moet ook het Europees Parlement zich nog over de tekst uitspreken.

Het was overigens de allereerste keer dat Macron te gast was op een vergadering van de Europese liberalen. Zijn aanwezigheid had (officieel althans) alles te maken met de afspraken die moesten worden gemaakt over het functioneren van de liberale Renew Europe-fractie in het Europees Parlement, waarvan zijn Renaissance-groep een van de pijlers is.

Maar ongetwijfeld kwamen ook andere onderwerpen ter sprake, zoals de aanstelling van een nieuwe Franse kandidaat-Eurocommissaris, na het njet van het parlement tegen de liberale Sylvie Goulard.