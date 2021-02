De Nigeriaanse Ngozi Okonjo-Iweala (66) wordt vanaf 1 maart de nieuwe directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De 164 leden namen die beslissing in consensus, zo heeft de organisatie bekendgemaakt.

Okonjo-Iweala wordt de eerste vrouw aan het hoofd van de WTO sinds de oprichting in 1995. Ze studeerde af als econoom aan Harvard University en behaalde een doctoraat in het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ze staat bekend als een goede onderhandelaar die compromissen kan smeden.

Okonjo-Iweala bouwde ervaring op in Afrika, Azië, Europa, Latijns-Amerika en Noord-Amerika. Ze werkte onder meer 25 jaar als ontwikkelingseconoom bij de Wereldbank, en was twee keer minister van Financiën in Nigeria (2003-2006 en 2011-2015). Ze voerde hervormingen door die de Nigeriaanse economie meer stabiliteit brachten.

De nieuwe topvrouw neemt de Wereldhandelsorganisatie over op een moeilijk moment. De wereldwijde handel lijdt immers zwaar onder de coronapandemie en er waren de laatste jaren herhaaldelijke oplopende spanningen tussen de grote landen. Doordat de Amerikaanse regering onder Donald Trump weigerde nieuwe leden voor de belangrijkste geschillencommissie van de organisatie te benoemen, werd het orgaan geblokkeerd.

De topfunctie bij de WTO kwam in augustus onverwacht vrij door het terugtreden van de Braziliaan Roberto Azevêdo, een jaar voordat zijn termijn zou aflopen. Terwijl Okonjo-Iweala brede steun genoot bij WTO-leden, blokkeerden de VS onder Trump haar benoeming omdat de voorkeur uitging naar de andere overgebleven kandidate, de Zuid-Koreaanse Yoo Myung-hee. Trumps opvolger Joe Biden schaarde zich wel achter Okonjo-Iweala. (Belga)

