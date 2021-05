Het onderzoek dat het openbaar ministerie van New York voert naar de Trump Organization, het conglomeraat van de familie van de Amerikaanse ex-president Donald Trump, is niet langer louter burgerrechtelijk maar ook strafrechtelijk.

Dat heeft procureur Letitia James bevestigd, maar meer informatie is niet bekendgemaakt.

'We hebben de Trump Organization ingelicht dat ons onderzoek naar de organisatie niet langer louter burgerrechtelijk is', zegt een woordvoerder van Leitia James. 'We onderzoeken de Trump Organization nu actief strafrechtelijk, samen met de procureur van Manhattan.'

Er liep al een onderzoek naar aanleiding van een getuigenis van een voormalige advocaat van Trump, Michael Cohen. Die beschuldigde Trump en zijn bedrijf van allerlei financiële malversaties. Volgens nieuwszender CNN gaat het onder meer om het misleiden van banken en verzekeraars over de waarde van bezittingen. In het onderzoek zouden mogelijke bewijzen van 'langdurig en uitgebreid crimineel gedrag' zijn opgedoken.

Trump ontkent dat er malversaties zijn en noemde het onderzoek eerder al politiek gemotiveerd.

Lees ook:

Donald Trump wacht een stortvloed aan processen en financiële problemen

Dat heeft procureur Letitia James bevestigd, maar meer informatie is niet bekendgemaakt.'We hebben de Trump Organization ingelicht dat ons onderzoek naar de organisatie niet langer louter burgerrechtelijk is', zegt een woordvoerder van Leitia James. 'We onderzoeken de Trump Organization nu actief strafrechtelijk, samen met de procureur van Manhattan.'Er liep al een onderzoek naar aanleiding van een getuigenis van een voormalige advocaat van Trump, Michael Cohen. Die beschuldigde Trump en zijn bedrijf van allerlei financiële malversaties. Volgens nieuwszender CNN gaat het onder meer om het misleiden van banken en verzekeraars over de waarde van bezittingen. In het onderzoek zouden mogelijke bewijzen van 'langdurig en uitgebreid crimineel gedrag' zijn opgedoken. Trump ontkent dat er malversaties zijn en noemde het onderzoek eerder al politiek gemotiveerd.