De New Yorkse balievereniging NYSBA (New York State Bar Association) onderzoekt of het Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, moet schrappen als lid. Dat heeft de vereniging maandag gemeld.

De NYSBA ontving naar eigen zeggen de voorbije maanden honderden klachten over Giuliani's pogingen om namens Trump de waarheid over de Amerikaanse presidentsverkiezingen aan te vechten.

'De voorzitter van de orde van advocaten, Scott M. Karson, is een onderzoek gestart conform de statuten van de vereniging om te bepalen of de heer Giuliani van de ledenlijst van de vereniging moet worden verwijderd', luidt het maandag in een verklaring.

'Dit is een historische beslissing voor de NYSBA, en we hebben ze niet lichtvaardig genomen. We kunnen niet werkeloos toekijken en degenen die het weefsel van onze democratie willen verscheuren zomaar laten doen.'

Als mogelijk argument om Giuliani als lid te verwijderen, verwijst de vereniging naar de rol die de advocaat heeft gespeeld in de aanloop naar de gewelddadige bestorming van het Capitool op 6 januari. Giuliani riep de menigte toen op om te vechten voor hun rechten.

Vrijwillige orde

'De woorden van Giuliani waren duidelijk bedoeld om Trump-aanhangers die niet tevreden zijn met de uitslag van de verkiezingen, aan te moedigen het heft in eigen handen te nemen. Hun daaropvolgende aanval op het Capitool was niets minder dan een poging tot staatsgreep, bedoeld om de vreedzame machtsoverdracht te voorkomen', besluit de verenging.

Indien het uiteindelijk zover komt, kan de persoonlijke advocaat van uittredend president Trump de beslissing van de NYSBA om hem te schrappen van de ledenlijst wel nog aanvechten, meldt de vereniging zelf. De NYSBA is een vrijwillige orde van advocaten en kan Giuliani niet uit het ambt zetten.

Indien hij als lid geschrapt wordt, hoeft dat hem er niet van te weerhouden om Trump tijdens een mogelijke afzettingsprocedure te vertegenwoordigen. De 76-jarige voormalige burgemeester van New York is sinds november een belangrijke steunpilaar van Trump bij het in twijfel trekken van diens verkiezingsnederlaag. (Belga)

