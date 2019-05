Het Pentagon heeft plannen voorbereid om tot wel 120.000 Amerikaanse troepen naar het Midden-Oosten te sturen, als Iran Amerikaanse troepen aanvalt of de ontwikkeling van kernwapens versnelt.

Het plan is vorige week is gepresenteerd door interim-minister van Defensie Patrick Shanahan, meldt de New York Times maandagnacht op basis van ingewijden. In sommige versies van het plan zou het aantal troepen lager liggen. Het is niet bekend of president Donald Trump is ingelicht over de details van het plan.

John Bolton, de nationale veiligheidsadviseur van Trump, heeft volgens de krant opdracht gegeven tot het opstellen van de militaire plannen. Het is onduidelijk of Bolton, die al jarenlang oproept tot militaire actie tegen Iran, ook daadwerkelijk de steun van Trump zou hebben als het conflict met Teheran escaleert. De president zei maandag alleen dat 'we zullen zien wat er gebeurt met Iran'.

Sinds de start van de oorlog in Irak hebben de Verenigde Staten niet meer zulke grote aantallen troepen naar het buitenland gestuurd. In de afgelopen jaren zijn er juist steeds meer Amerikaanse soldaten teruggetrokken uit het Midden-Oosten.

Eind vorige week stuurde het Pentagon al een oorlogsschip uitgerust met Patriot-raketten naar het Midden-Oosten, vanwege 'dreigende' aanvallen van Iran. De Amerikaanse inlichtingendiensten zouden in de afgelopen weken berichten hebben opgevangen over zo'n mogelijke aanval.