De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdagavond een militaire aanval op Iran in gang gezet, maar op het laatste moment toch weer stopgezet.

Dat meldt de New York Times op basis van anonieme bronnen in het Witte Huis. Volgens de krant 'waren vliegtuigen al in de lucht en schepen in positie' toen Trump besloot om de aanval niet door te laten gaan. Er waren nog geen raketten afgevuurd.

Het is niet duidelijk waarom het plan van Trump plotseling is veranderd. De Amerikaanse president zei eerder op donderdag dat Iran 'een zeer grote fout' had gemaakt door een Amerikaanse drone neer te schieten. De Verenigde Staten claimen dat dit in internationaal luchtruim gebeurde, terwijl de drone volgens Iran in haar eigen luchtruim vloog.

Het drone-incident kwam op een ogenblik van oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Het Amerikaanse leger had woensdag de beschuldigingen tegen Iran geïntensifieerd, dat het verantwoordelijk houdt voor de aanval tegen twee tankers op 13 juni in de Golf van Oman.

Het Witte Huis en het Pentagon hebben niet gereageerd op het bericht in de New York Times. Het is niet exact duidelijk welke doelwitten de VS in Iran wilde raken, maar bij de geannuleerde aanval zou de bedoeling zijn geweest om zo min mogelijk militaire en burgerlevens in gevaar te brengen.