Michael Bloomberg, de multimiljardair en voormalig burgemeester van New York, lijkt van plan te zijn om mee te doen aan de Democratische voorverkiezingen in aanloop naar de strijd om het Witte Huis in 2020.

The New York Times meldt op basis van bronnen die bekend zijn met de plannen van Bloomberg dat hij momenteel voorbereidingen treft om op het stembiljet te komen in de deelstaat Alabama. Uiterlijk vrijdag moeten kandidaten zich in die staat gemeld hebben om daadwerkelijk mee te kunnen doen aan de voorverkiezingen.

Volgens de Amerikaanse krant is nog niet helemaal zeker dat Bloomberg zal meedoen aan de verkiezingen. De gematigde Democraat, die tot 2007 nog een Republikein was, overwoog eerder al meermaals om als onafhankelijke kandidaat mee te doen aan de presidentsverkiezingen. Afgelopen maart besloot hij om dat in aanloop naar 2020 niet te doen.

Mocht hij definitief meedoen aan de voorverkiezingen, dan zou dat vooral een bedreiging kunnen betekenen voor voormalig vice-president Joe Biden. Hij is volgens peilingen de populairste centrumkandidaat in de Democratische strijd.

Biden neemt het in de komende maanden op tegen progressievere kandidaten als Elizabeth Warren en Bernie Sanders. Zij willen de allerrijkse Amerikanen - waaronder Bloomberg, met een geschat vermogen van ruim 50 miljard dollar - veel meer belasting laten betalen. De ex-burgemeester van New York liet eerder al weten dat hij geen voorstander is van zulke plannen.

Een adviseur van Bloomberg zegt tegen The New York Times dat de miljardair 'steeds bezorgder' is dat de huidige Democratische kandidaten niet in staat zullen zijn om Trump te verslaan. In de verkiezingsstrijd zou Bloomberg vooral de nadruk willen leggen op zijn ervaring als zakenman, burgemeester en met het 'aanpakken van Amerika's moeilijkste problemen als filantroop met grote impact', zo klinkt het.