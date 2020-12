Caliphate, een veelbeluisterde podcast van de New York Times met een Canadese IS-strijder als hoofdpersoon, was een hit. Maar de opzienbarende verhalen van Shehroze Chaudhry waren verzonnen, geeft de krant nu toe.

De journalisten achter de podcast hadden beter moeten uitzoeken of hun hoofdpersoon, Canadees Shehroze Chaudhry, wel de waarheid sprak over zijn activiteiten in Syrië. Maar ook de hoofdredactie stapte al te gewillig mee in wat een veelbelovend maar uiteindelijk verzonnen verhaal bleek.

Tot die conclusie komt de toonaangevende krant The New York Times (NYT) na intern onderzoek dat ze vrijdag publiceerde. Caliphate, een veelbeluisterde en bekroonde tiendelige podcast uit 2018, is grotendeels gebaseerd op de verzonnen getuigenis van de 25-jarige Chaudhry, een Canadees met Pakistaanse achtergrond.

De bal ging aan het rollen nadat de Canadese politie Chaudhry arresteerde in september. Abu Huzaifa Al-Kanadi, ofwel Abu Huzaifa de Canadees, zoals Chaudhry zichzelf noemde, zou zijn verhalen over deelname aan een terroristische organisatie verzonnen hebben. Dat is verboden in Canada.

Mes in het hart

Chaudhry vertelde NYT-sterverslaggever Rukmini Callimachi hoe hij radicaliseerde en uiteindelijk naar Syrië trok. Daar pleegde hij naar eigen zeggen als beul van terreurgroep IS gruwelijke misdaden. De podcast deinsde niet terug voor de bloederige details en laat de jongeman vertellen hoe hij een slachtoffer een mes in het hart stak en kruisigde. De Morgen noemde de inhoud van de podcast om 'achterover te vallen.'

Maar The New York Times liet zich door Chaudhry bedotten, zegt hoofdredacteur Dean Baquet. De man raakte verveeld door zijn saaie bestaan in een voorstad van Toronto en verzon een spannender levensverhaal. Chaudhry is waarschijnlijk nooit in Syrië geweest, bevestigen nu ook Canadese en Amerikaanse overheidsfunctionarissen.

Interne twijfels

Chefs bij de NYT hadden intern twijfels geuit over het verhaal van Chaudhry maar besloten toch te publiceren omdat twee Amerikaanse inlichtingenofficieren bevestigden dat hij inderdaad IS-lid was geweest.

In een korte verklaring die ze publiceert via Twitter zegt Callimachi dat ze steken liet vallen in haar onderzoek. Aan de luisteraars biedt ze haar verontschuldigingen aan. Ze blijft werkzaam bij de krant maar wordt van het thema terrorisme gehaald. De podcast wordt niet ingetrokken. Wel geeft de NYT de prestigieuze Peabody-prijs die de podcast won terug.

I am fiercely proud of the stories I have broken on the ISIS beat. But as journalists, we demand transparency from our sources, so we should expect it from ourselves. Please see my full statement below regarding our Caliphate podcast: pic.twitter.com/FBUFsrnbsa — Rukmini Callimachi (@rcallimachi) December 18, 2020

NYT-mediacolumnist Ben Smith schreef eerder dat Caliphate erg belangrijk was voor een krant die de bestofte traditie van zich tracht af te schudden en steeds vaker het experiment opzoekt om nieuwe abonnees aan te trekken.

