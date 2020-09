Nadat Amerikaans president Donald Trump jarenlang weigerde om zijn belastingaangiftes openbaar te maken, zoals voor presidentskandidaten wel gebruikelijk is, lijken ze nu dan toch te zijn uitgelekt. The New York Times zegt ruim twintig jaar aan belastingaangiftes in handen te hebben.

De krant omschrijft zondagavond een 'zakenman die jaarlijks honderden miljoenen dollars verdient, maar chronische verliezen draait die hij gebruikt om geen belasting te hoeven betalen'.

De president, die zichzelf presenteert als een immens succesvol zakenman, betaalde in 2016 en 2017 slechts 750 dollar aan federale inkomstenbelastingen per jaar, blijkt uit de documenten. In tien van de vijftien jaren daarvoor betaalde hij helemaal geen inkomstenbelasting, omdat hij grote verliezen in de boeken zette. Bovendien moet Trump in de komende jaren nog honderden miljoenen dollars aan leningen aflossen.

Hoewel Trump tot en met 2018 ruim 427 miljoen dollar verdiende aan zijn realityshow The Apprentice, leverden andere investeringen en zakendeals grote verliezen op. Tussen 2012 en 2018 verloor hij bijvoorbeeld meer dan 162 miljoen dollar aan de golfclub Trump National Doral bij Miami. Drie Europese golfbanen waren gezamenlijk goed voor 63 miljoen dollar aan rode cijfers.

Ook het Trump-hotel in Washington, op een steenworp afstand van het Witte Huis, is financieel geen succes. Tot 2018 verloor de president 55 miljoen dollar aan het hotel. Wél succesvol is de Trump Tower in New York, die ruim 20 miljoen dollar per jaar aan winst oplevert.

Een woordvoerder van de Trump Organization, het bedrijf van de president, zegt dat de berichtgeving van de New York Times 'onjuist' is, zonder in detail te treden. Trump heeft in het afgelopen decennium 'tientallen miljoenen dollars in persoonlijke belastingen betaald', klinkt het.

Het artikel van de New York Times verscheen tijdens een persconferentie van Trump. Toen hij werd gevraagd naar het bedrag van 750 dollar dat hij in 2016 en 2017 zou hebben betaald, noemde hij dat 'fake news'. De president wilde niet zeggen hoeveel hij dan wel zou hebben betaald.

De belastingaangiftes van Trump zijn al sinds zijn toetrede tot de politieke arena de heilige graal voor journalisten en politieke tegenstanders. Openbaar aanklagers in de staat New York en Democraten in het Congres hebben rechtszaken aangespand tegen Trump om de documenten te bemachtigen, maar een eindoordeel in die processen lijkt pas na de verkiezingen te komen.

President diep in de schulden

Uit de documenten komt volgens de New York Times het beeld naar voren dat Trump een 'zakenman-president in een steeds sterkere financiële wurggreep' is. In de twee jaar voordat Trump aankondigde een gooi naar het presidentschap te doen, verloor hij meer dan 100 miljoen dollar. 'Zijn financiële toestand toen hij zijn presidentscampagne aankondigde in 2015, ondersteunt het idee dat zijn onwaarschijnlijke campagne in ieder geval ten dele een poging was om de verkoopbaarheid van zijn naam nieuw leven in te blazen', concludeert de krant.

Toch leverde de campagne juist ook tegenslagen op. Deals met kleding- en matrasfabrikanten, die de Trump-naam gebruikten en 30 miljoen dollar hadden opgeleverd, werden beëindigd. Trump zag zich genoodzaakt om de Miss Universe-verkiezing te verkopen, nadat uitzendpartner NBC het evenement niet meer op televisie wilde vertonen.

Wel steeg het inkomen van Trumps hotel in Washington en zijn privéclub Mar-a-Lago in Florida, waar de president zelf in de wintermaanden vaak te vinden is.

Maar in de komende jaren krijgt Trump mogelijk te maken met een sterke financiële tegenwind. Hij vroeg in 2010 om teruggave van 72,9 miljoen dollar aan inkomstenbelastingen uit de jaren 2005 tot 2008. Hij ontving dat bedrag inderdaad terug, maar de transactie is nog altijd onderwerp van een onderzoek door de belastingdienst. Als daaruit blijkt dat de teruggave onterecht was, zou Trump inclusief boetes en rente meer dan 100 miljoen dollar moeten terugbetalen. Trump noemde de audit zelf meermaals als reden om zijn belastingen niet te openbaren.

In de komende vier jaar moet Trump bovendien meer dan 300 miljoen dollar aan uitstaande leningen terugbetalen. En dat terwijl veel van de sectoren waarin de president actief is, zoals hotels, golfclubs en winkelruimt, hard zijn getroffen door het coronavirus.

De New York Times, die niet bekendmaakt hoe de documenten bij de krant terecht zijn gekomen, zegt in de komende weken meer bevindingen uit de documenten te blijven publiceren.

