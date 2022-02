De stad New York heeft 1.430 stadswerknemers ontslagen omdat ze de vaccinatieverplichting niet respecteerden. Dat melden Amerikaanse media. Het gaat om minder dan 1 procent van het totale aantal werknemers die in dienst zijn bij de stad, maar zou wel het grootste collectieve ontslag zijn ten gevolge van de coronamaatregelen in de VS.

Burgemeester Eric Adams kondigde maandag aan dat 1.428 mensen die al maanden in onbetaald verlof zijn, een ontslagbrief hebben gekregen omdat ze nog geen eerste dosis van een vaccin hebben gekregen. Twee nieuwere personeelsleden voor wie strengere regels golden, werden ontslagen omdat ze geen tweede dosis kregen, aldus The New York Times.

Bijna 4.000 mensen hadden tot vrijdag de tijd om te voldoen aan de vaccinatieverplichting. Adams zei ook blij te zijn dat het overgrote deel van de 370.000 werknemers tegen de deadline gevaccineerd werden. Zowat 95 procent kreeg al minstens één dosis van een vaccin, toen in oktober de vaccinatieverplichting werd aangekondigd was dat nog 84 procent. 'Ons doel was altijd om meer mensen te vaccineren, niet om mensen te ontslaan', zei hij.

Een 900-tal ontslagen werkenmers werkten bij het departement onderwijs, 100 bij de huisvestingsdienst en 36 bij de politie.

Nog eens 9.000 werknemers zijn eveneens niet gevaccineerd, maar zij hebben een aanvraag ingediend om een uitzondering te krijgen of werken samen met de vakbonden om een ontslag tegen te gaan. Wie werkt voor de stad New York moet minsten één dosis van het vaccin hebben gekregen. Nieuwe aanwervingen moeten ook een tweede dosis hebben. Een boosterprik is niet nodig, maar Adams zegt dat hij dat idee ook overweegt.

Tegenstanders van de vaccinatieverplichting hebben verschillende pogingen gedaan om de verplichting aan te vechten via de rechtbank, maar kregen geen gelijk. Vrijdag nog verwierp het Hooggerechtshof een beroep van een groep werknemers van het onderwijsdepartement.

