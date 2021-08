Als gevolg van de doortocht van de krachtige orkaan Ida is de stroom in het grootstedelijke gebied van New Orleans, in de Amerikaanse staat Louisiana, volledig uitgevallen.

In New Orleans wonen net geen 400.000 mensen. In heel Louisiana zitten intussen meer dan 930.000 huishoudens zonder stroom, zo blijkt volgens de website Poweroutage.us, die stroompannes in de Verenigde Staten in kaart brengt.

Orkaan Ida

Ida kwam zondag ten zuidwesten van de stad New Orleans aan land als een tropische storm van categorie 4 op een schaal van 5, met aanhoudende windsnelheden tot 240 kilometer per uur.

Intussen gaat Ida, zowat tien uur later, nog gepaard met aanhoudende windsnelheden tot 165 kilometer per uur, zo blijkt uit de jongste update van het Amerikaanse nationale orkaancentrum (NHC). Daarmee wordt de orkaan nu als een van categorie 2 beschouwd.

Het NHC blijft wel voor 'catastrofale' omstandigheden waarschuwen. 'Er blijven extreme wind en stortvloeden in delen van het zuidoosten van Louisiana', luidt het.

President Joe Biden noemde Ida is een 'verwoestende orkaan' en een 'levensgevaarlijke storm'. De vernieling door de orkaan, met windsnelheden tot 240 kilometer per uur, zal wellicht 'immens' zijn, aldus het staatshoofd.

In New Orleans wonen net geen 400.000 mensen. In heel Louisiana zitten intussen meer dan 930.000 huishoudens zonder stroom, zo blijkt volgens de website Poweroutage.us, die stroompannes in de Verenigde Staten in kaart brengt. Ida kwam zondag ten zuidwesten van de stad New Orleans aan land als een tropische storm van categorie 4 op een schaal van 5, met aanhoudende windsnelheden tot 240 kilometer per uur. Intussen gaat Ida, zowat tien uur later, nog gepaard met aanhoudende windsnelheden tot 165 kilometer per uur, zo blijkt uit de jongste update van het Amerikaanse nationale orkaancentrum (NHC). Daarmee wordt de orkaan nu als een van categorie 2 beschouwd. Het NHC blijft wel voor 'catastrofale' omstandigheden waarschuwen. 'Er blijven extreme wind en stortvloeden in delen van het zuidoosten van Louisiana', luidt het. President Joe Biden noemde Ida is een 'verwoestende orkaan' en een 'levensgevaarlijke storm'. De vernieling door de orkaan, met windsnelheden tot 240 kilometer per uur, zal wellicht 'immens' zijn, aldus het staatshoofd.