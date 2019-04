De militante Republikeinse groepering New IRA heeft toegegeven achter de moord op de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee te zitten. De organisatie biedt in een brief aan lokale media haar 'oprechte excuses' aan.

'Tijdens een aanval op de vijand is Lyra McKee, die naast de vijandelijke troepen stond, op tragische wijze om het leven gekomen', luidt het in de brief. De groepering biedt voorts haar 'oprechte verontschuldigingen aan aan de partner, familie en vrienden van Lyra McKee'. De mededeling werd geverifieerd door middel van een codewoord, meldt The Irish News.

De 29-jarige journaliste werd donderdag neergeschoten bij gewelddadige onlusten in Creggan, een buitenwijk van de stad Londonderry die ook wel Derry wordt genoemd. Ze stond naast de politie en werd getroffen door een kogel in het hoofd. McKee overleed later in het ziekenhuis.

Volgens de beweging waren de rellen voorafgaand aan de dood van de journaliste uitgelokt door de politie. 'We hebben onze vrijwilligers opgedragen om in de toekomst bij het aanvallen van de vijand uiterst voorzichtig te zijn en er zijn daartoe ook maatregelen genomen', klinkt het.

Het New IRA ijvert voor een verenigd Ierland en verwerpt het Goedevrijdagakkoord van 1998, dat een einde maakte aan drie decennia van sektarisch geweld in Noord-Ierland. Dat conflict eiste meer dan 3.600 doden.