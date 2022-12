Netanyahu vormt nieuwe regering

In Israël heeft premier Benjamin Netanyahu woensdagavond aan president Isaac Herzog laten weten dat hij erin geslaagd is een nieuwe, ultrarechtse regering te vormen. De aankondiging kwam er kort voor een cruciale deadline afliep. Netanyahu’s conservatieve Likoed-partij zal regeren met religieus-nationalistische partners in wat de meest rechtse regering uit de geschiedenis van Israël wordt.

“Ik heb het”, twitterde Netanyahu in het Hebreeuws enkele minuten voor die deadline. “Geachte president, dankzij de enorme volkssteun die wij bij de laatste verkiezingen hebben verkregen, deel ik u mee dat ik een regering heb kunnen vormen die zal handelen in het belang van alle burgers van Israël,” voegde hij er nog aan toe in een verklaring. Likoed en de beoogde religieus-nationalistische partners wonnen de verkiezingen van 1 november.

De partij sleepte 32 zetels binnen, het beste resultaat in de partijgeschiedenis maar onvoldoende om zelfstandig te regeren. Netanyahu moest zijn regering uiterlijk op 21 december presenteren. Hij was al van 1996 tot 1999 premier van Israël en opnieuw van 2009 tot 2021. Met de steun van de ultra-orthodoxe partijen kan de nieuwe regering rekenen op 64 van de 120 zetels in de Knesset. Wanneer de nieuwe regering wordt ingezworen en hoe de ministersposten zijn verdeeld is nog niet bekend. De parlementsverkiezingen waren de vijfde in slechts vier jaar tijd. De politieke instabiliteit is het gevolg van een grote verdeeldheid onder de Israëlische bevolking.