De voor corruptie aangeklaagde Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft dinsdag bekendgemaakt dat hij zijn verzoek aan het parlement om hem immuniteit te verlenen heeft ingetrokken. Hij deed dat een uur voor het parlement zich over de kwestie zou buigen.

In een verklaring op zijn officiële Facebookpagina zegt Netanyahu dat hij parlementsvoorzitter Yuli Edelstein op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing. Momenteel is hij in Washington, omdat de Amerikaanse president Donald Trump zijn vredesplan voor het Midden-Oosten gaat voorstellen.

In zijn mededeling zegt Netanyahu dat hij het 'vuile spel' wil stoppen. 'Op dit belangrijke moment voor het volk van Israël, terwijl ik in de Verenigde Staten ben voor een historische missie om de permanente grenzen van Israël te schetsen en onze veiligheid te verzekeren voor de komende decennia, moet in de Knesset weer een nieuwe episode starten in het immuniteitscircus', aldus de premier op Facebook.

Netanyahu werd in november in staat van beschuldiging gesteld voor omkoping, fraude en misbruik van vertrouwen in drie zaken. De premier hield vanaf het begin zijn onschuld staande, en sprak van een 'heksenjacht'.

Nu Netanyahu zijn verzoek heeft laten vallen zal er een proces tegen hem komen, maar dat kon nog maanden of jaren duren. De rechtse politicus is wettelijk niet verplicht om ontslag te nemen.

