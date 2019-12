Israëlisch premier Benjamin Netanyahu heeft zaterdag voorgesteld dat hij en zijn rivaal Benny Gantz het tegen elkaar zouden opnemen in een rechtstreekse verkiezing voor het premierschap.

De politieke situatie in Israël is al maanden geblokkeerd. Na twee verkiezingen voor een nieuw parlement is noch het rechtse Likoed-blok van Netanyahu, noch centrumlinks Blauw-Wit van Gantz erin geslaagd om een coalitieregering op de been te brengen. Dus stelt Netanyahu voor om de Israëliërs rechtstreeks te laten kiezen wie premier wordt. Dat schreef hij zaterdag op Facebook.

Zijn voorstel werd door Blauw-Wit afgewezen. 'We doen ons best om dure en onnodige verkiezingen te vermijden. Niet met gespin dat opnieuw een kiessysteem invoert dat leidde tot een complete mislukking van het politieke systeem in dit land', klonk het in een persbericht. Volgens centrum-links probeert Netanyahu met zijn voorstel de aandacht af te leiden van de corruptiezaken waarin hij verwikkeld is.

Uiterlijk tegen woensdag middernacht moeten de politici een oplossing vinden, zoniet worden er voor de derde keer parlementsverkiezingen georganiseerd in Israël. Voor Netanyahu staat er veel op het spel, want hij is aangeklaagd voor fraude en omkoping. Gantz wil niet met hem regeren omwille van die aantijgingen.