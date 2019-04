Een meerderheid van de leden van het komende Israëlische parlement heeft zich achter aftredend premier Benjamin Netanyahu geschaard voor de vorming van de volgende regering. Vijfenzestig van de 120 verkozenen spraken hun voorkeur voor Netanyahu als de volgende eerste minister uit in hun gesprekken maandag en dinsdag met president Reuven Rivlin.

Netanyahu zal daardoor een coalitie kunnen vormen die zeker het vereiste minimum van 61 zetels heeft.

Verwacht wordt dat Rivlin woensdag bekendmaakt dat hij Netanyahu de opdracht geeft de 21ste regering van het land te vormen. Netanyahu zal dan 28 dagen de tijd hebben om de opdracht te volbrengen, eventueel verlengd met veertien dagen. De grootste uitdaging voor Netanyahu wordt wellicht dat Yisrael Beitenu, de partij van Avigdor Lieberman, aandringt op wetgeving die ultra-orthodoxe joden verplicht legerdienst te doen. Yisrael Beitenu zou vijf zetels in het parlement hebben, net genoeg om Netanyahu te verhinderen een coalitie te vormen zonder de partij. Als Netanyahu de volgende coalitie vormt, begint hij aan een vijfde ambtstermijn. In juli zou hij dan het record breken van David Ben-Gurion, de founding father van Israël die het langst premier was van het land.