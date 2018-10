Netanyahu en Merkel focussen op samenwerking ondanks diepe kloof over Iran

Alles moet worden gedaan om te voorkomen dat Iran nucleaire bewapening krijgt, zei Merkel donderdag tijdens haar tweedaags bezoek in Jeruzalem na een ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. 'Waar we niet altijd mee instemmen, is de weg naar dit doel.'

Netanyahu haalde nog maar eens uit naar de nucleaire deal van 2015 en concludeerde dat miljarden dollars in handen waren van de regering in Teheran, die islamistisch terrorisme promoot. Iran gebruikt Syrië ook voor aanvallen op zijn land.

Angela Merkel erkende de verantwoordelijkheid van Duitsland voor een veilige toekomst van Israël. De bondsregering zal vastbesloten blijven vechten tegen antisemitisme in Duitsland. 'Het feit dat Joodse instellingen in Duitsland nog steeds niet zonder politiebescherming kunnen, toont ons dat deze strijd tegen antisemitisme vastberaden moet worden voortgezet.' Tegenover een veelheid van migranten die in Duitsland wonen, moet enerzijds gestreden worden tegen het antisemitisme van degenen die al heel lang in het land wonen, maar moet evengoed omgegaan worden met de nieuwe vormen van antisemitisme. Merkel eiste ook dat Iraanse troepen het buurland Syrië van Israël verlaten. De Iraanse invloed in Syrië 'moet weer nul worden'.

Er moeten inspanningen geleverd worden opdat het bedreigen van Israël niet zal leiden tot 'vreselijke reacties'. Ze benadrukte dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen als het wordt aangevallen.

De nucleaire deal met Iran is een van de centrale twistpunten tussen de regeringen van Duitsland en Israël. Netanyahu vindt dat Merkel een te zachte koers vaart tegen Teheran. Duitsland en andere EU-landen willen de overeenkomst redden in tegenstelling tot de VS. De Israëlische president Reuven Rivlin vroeg Merkel tijdens een ontmoeting dat Duitsland zich in de strijd tegen nucleaire bewapening van Iran de kant van Israël kiest. 'Het Iraanse monster moet uitgehongerd worden, niet gevoed'.

De universiteit van Haifa gaf de bondskanselier donderdagochtend een eredoctoraat omdat haar leiderschap is gebaseerd op de principes van gelijkheid, vrijheid en mensenrechten. Ze bracht ook een bezoek aan de Yad Vashem Holocaust Memorial en legde een krans neer.

De kanselier benadrukte dat ze achter een tweestatenoplossing voor Israël en Palestijnen blijf staan. Dit is de meest verstandige manier voor een oplossing van het conflict. In deze context drukte ze opnieuw haar bezorgdheid uit over het Israëlische nederzettingenbeleid. Die politiek bemoeilijkt een tweestatenoplossing.

Bij het regeringsoverleg, waarbij alle ministeries betrokken waren, werd een verdieping van de samenwerking in vele sectoren overeengekomen, vooral in het bedrijfsleven en de wetenschap. Merkel kondigde ook de oprichting van een Duits-Israëlische jeugdwerk aan om de uitwisseling van jongeren uit te breiden. Overigens willen Duitsland en Israël gezamenlijke ontwikkelingsprojecten in Afrika uitwerken.