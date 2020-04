Netanyahu en Gantz vormen Israëlische noodregering

De Israëlische waarnemend premier Benjamin Netanyahu van het rechtse Likoed-blok heeft maandag een coalitie-overeenkomst gesloten met zijn politieke rivaal Benny Gantz van de centristische alliantie Blauw-Wit. Dat melden hun partijen in een gezamenlijke mededeling. 'Er is een akkoord ondertekend over de vorming van een nationale noodregering', klinkt het.

Benjamin Netanyahu en Benny Gantz