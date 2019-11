Nergens meer kinderen in detentie dan in Verenigde Staten

Nergens ter wereld worden zoveel kinderen vastgehouden als in de Verenigde Staten. Daar zitten 103.000 kinderen in detentie in het kader van immigratie, ofwel met hun ouders of alleen. Dat blijkt uit een studie van de Verenigde Naties over kinderen beroofd van hun vrijheid, uitgevoerd door de Oostenrijkse onafhankelijke expert Manfred Nowak.

Wereldwijd zitten meer dan 7 miljoen kinderen in gevangenissen en in voorlopige hechtenis. Daarvan zitten 330.000 vast in asielzoekerscentra, een derde in Amerika. 'De Verenigde Staten is een van de landen met de hoogste aantallen', aldus Nowak, die zei dat het dan nog om een voorzichtige schatting gaat. 'Aan migratie gelinkte detentie van kinderen mag nooit overwogen worden, in het belang van het kind. Er zijn altijd alternatieven mogelijk', benadrukte de expert nog.