Binnen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is sprake van machtsmisbruik, nepotisme en racisme. Dat blijkt volgens de Nederlandse krant NRC uit intern onderzoek dat in handen is van het dagblad.

De misstanden hebben volgens WHO-medewerkers een effectieve aanpak van de coronacrisis in de weg gestaan.

Volgens het onderzoek is sprake van een angstcultuur, die ertoe leidt dat problemen blijven voortduren. Veel WHO-medewerkers durven niet te klagen uit angst voor represailles van meerderen. Daders ontspringen de dans of worden te mild gestraft. Interne klachtorganen worden niet als volledig onafhankelijk gezien. 'De onderzoekers noteerden voorbeelden van benoemingen op politieke gronden en andere vormen van vriendjespolitiek. Sommige leidinggevenden misbruikten volgens respondenten hun positie en hun collega's om eigen belangen na te streven. Ook zeiden medewerkers racisme en discriminatie te ervaren, van meerderen en directe collega's', aldus NRC.

Volgens meerdere bronnen kan de WHO door de interne gebreken niet de hoofdrol spelen die de organisatie is toebedeeld bij de bestrijding van gezondheidscrises. De VN-tak is al twee jaar belast met de internationale bestrijding van de coronapandemie.

Negatieve commentaren

De WHO stelt 20.000 mensen tewerk in zes grote regiokantoren, landenkantoren en het hoofdkantoor in Genève.

De afgelopen twee jaar kwam de organisatie prominent in beeld door haar rol bij de bestrijding van de covid-crisis. WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus was zich bewust van de problemen binnen zijn organisatie. Hij huurde vorig jaar, schrijft NRC, een onafhankelijk adviesbureau in voor de enquête naar de cultuur op de werkvloer. 'Het merendeel van de 13.000 commentaren van bijna 1.700 medewerkers was negatief'.

De onderzoeksresultaten werd in oktober vorig jaar intern bekendgemaakt. In een begeleidende e-mail, ingezien door NRC, beloofde Tedros te werken aan een 'meer inclusieve, rechtvaardige en diverse WHO, waar iedereen [...] wordt gerespecteerd'.

