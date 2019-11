In Bolivia is het aantal doden na schermutselingen tussen aanhangers van de afgetreden president Evo Morales en de ordediensten verder opgelopen naar negen. Dat heeft Nelson Cox, de ombudsman van de stad Cochabamba, zaterdag gezegd. Een dag eerder maakte Cox nog melding van vijf doden. Er zouden in totaal ook 115 mensen gewond zijn geraakt.

De schermutselingen braken uit toen cocaboeren via Cochabamba naar de regeringszetel in La Paz wilden trekken om Morales te steunen, die momenteel in Mexico in ballingschap verblijft. Politieagenten en militairen versperden hen echter de weg op een brug in Sacaba, een oostelijke buitenwijk van Cochabamba.

Volgens politiechef Jaime Zurita van Cochabamba werden de ordediensten door de boeren met geweren aangevallen. Cox houdt op zijn beurt de ordediensten verantwoordelijk voor het dodelijke geweld.

De 59-jarige Morales is zelf een voormalige cocaboer en vakbondsman. Hij kwam in 2006 aan de macht in Bolivia als het eerste inheemse staatshoofd van Latijns-Amerika. Zondag nam hij onder druk van het leger en van de politie ontslag.