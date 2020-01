De Oekraïense Boeing die op 8 januari in Iran neerstortte, werd geraakt door twee raketten die vanaf een legerbasis in de buurt van Teheran waren afgevuurd.

Dat moet blijken uit nieuwe videobeelden die dinsdag door de New York Times werden gepubliceerd.

De beelden werden gefilmd door een bewakingscamera en tonen het traject van een helder object. Na ongeveer 20 seconden volgt een ontploffing. Een tweede helder object wordt tien seconden later vanaf dezelfde plaats en in dezelfde richting gelanceerd en explodeert na tien seconden. Eén minuut later is hoog in de lucht een vuurbal te zien.

Volgens de New York Times gaat het in de filmpjes om twee raketten en om de Boeing van de Oekraïense luchtvaartmaatschappij International Airlines, die kort na het opstijgen neerstortte. Bij de ramp kwamen 176 mensen om het leven. De krant meldt dat de beelden werden 'geverifieerd'. Ze verklaren waarom 'de transponder van het vliegtuig stopte met werken enkele seconden voor het toestel door een tweede raket werd geraakt', luidt het.

De beelden werden gemaakt met een camera die op het dak van een gebouw nabij het dorp Bid Kaneh, op ongeveer 6 kilometer van een Iraanse legerbasis, stond, aldus nog de krant.

