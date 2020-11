Hoewel de coronabesmettingscijfers in Nederland een afvlakking laten zien, heeft de Nederlandse regering dinsdag een nieuw pakket maatregelen aangekondigd.

Op een persconferentie van premier Mark Rutte en Zorgminister Hugo de Jonge luidde de redenering dat de druk op de zorg hoog blijft en dat het aantal besmettingen sneller omlaag moet, zo berichtte de openbare omroep NOS. Daarom gaan alle publiek toegankelijke gebouwen, zoals bibliotheken, theaters, musea, zwembaden, seksclubs en pretparken twee weken dicht. De maximale groepsgrootte op straat gaat van vier naar twee uit verschillende huishoudens. Het aantal mensen dat aanwezig mag zijn bij een bruiloft of uitvaart daalt naar respectievelijk 20 en 30.

Thuis mogen maximaal twee mensen per dag worden ontvangen. Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 2 mensen van verschillende huishoudens.

Alle eet- en drinkgelegenheden moeten dicht blijven. Afhalen blijft wel mogelijk.

Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20.00 uur. Koopavonden worden afgeschaft. Levensmiddelenwinkels mogen wel later dan 20.00 uur openblijven.

Tussen 20.00 uur en 07.00 uur mag er geen alcohol of softdrugs meer worden verkocht of bezorgd. Het is niet toegestaan om tussen 20.00 uur en 07.00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte. Uiterlijk 1 december wordt het verplicht om in publieke binnenruimtes een mondmasker te dragen.

Voorts doet de regering een dringende oproep om zo veel mogelijk thuis te blijven en de komende tijd niet naar het buitenland te reizen, tenzij strikt noodzakelijk. Dat geldt in ieder geval tot half januari.

In regio's met veel coronabesmettingen overweegt de regering een avondklok in te stellen.

De bewindsploeg houdt nog meer lokale maatregelen achter de hand, zoals het beperken van de detailhandel en het sluiten van middelbare scholen. Als de maatregelen niet voldoende helpen, is een volledige lockdown de volgende stap.

De regering hoopt over twee weken meer duidelijkheid te geven over de kerstdagen en de jaarwisseling. Voor oud en nieuw moet er bijvoorbeeld een besluit vallen over een mogelijk tijdelijk vuurwerkverbod.

De gedeeltelijke lockdown duurt tot half december, verwacht de regeerploeg. Daarna wordt gekeken of een versoepeling mogelijk is.

