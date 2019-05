De Nederlandse Raad van State adviseert tegen een algemeen verbod op ritueel slachten. Dat zou een 'ingrijpende beperking' van de vrijheid van godsdienst inhouden, staat in een advies op een wetsvoorstel dat de Partij voor de Dieren wil indienen.

In Vlaanderen is het onverdoofd slachten sinds begin dit jaar verboden. Dieren kunnen enkel nog ritueel geslacht worden na een omkeerbare verdovingstechniek zoals elektronarcose. In Wallonië mag ritueel slachten vanaf september niet meer.

Ook in Nederland woedt het debat. De Partij voor de Dieren wil een wetsvoorstel indienen om komaf te maken met ritueel slachten, maar de Raad van State adviseert daartegen. Een verbod zou een 'ingrijpende beperking' van de vrijheid van godsdienst inhouden, stelt de Raad in een advies.

De Partij voor de Dieren probeerde in 2012 ook al eens om ritueel slachten te verbieden, maar die poging liep toen spaak in de Nederlandse Eerste Kamer. Ook toen was de beperking van de vrijheid van godsdienst de angel.

Ondanks het negatieve advies van de Raad van State is de partij toch van plan om door te zetten. 'De vrijheid van godsdienst houdt op waar het lijden van anderen - mens en dier - begint', maakt fractievoorzitter Marianne Thieme zich sterk. De Partij voor de Dieren dient het wetsvoorstel donderdag in bij de Tweede Kamer.

Bij ons buigt het Grondwettelijk Hof zich momenteel over het verbod op onverdoofd slachten. Joodse en islamitische organisaties spanden een procedure aan tegen zowel de Vlaamse als Waalse decreten die de rituele slacht verbieden.

Het Hof heeft nog geen finaal oordeel geveld, omdat het eerst te rade gaat bij het Europees Hof van Justitie.