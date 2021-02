De Nederlandse premier Mark Rutte heeft dinsdag enkele versoepelingen van de lockdown in verband met de coronapandemie aangekondigd. Het gaat onder andere om onderwijs, contactberoepen, winkelen en sporten. De avondklok blijft tot 15 maart van kracht.

'We zijn op weg naar betere tijden, een stapsgewijze opening van de samenleving', aldus Rutte. 'Maar voor nu zitten we nog in een lastige fase', waarmee Rutte expliciet verwees naar de druk op de ziekenhuizen en verpleeghuizen, de opmars van de Britse variant en de derde golf. 'Hoe langer deze crisis duurt hoe zwaarder het ons valt, aldus de premier. 'De derde golf is volgens experts onvermijdelijk, de cijfers stijgen alweer. Dat is de ene realiteit', zei premier Rutte.

Maar de andere kant is dat 'we het aardig zat aan het worden zijn', voegde hij toe. 'Sociale, economische en psychische gevolgen tellen op. Het schuurt, het knelt, het piept en het kraakt. De middelbare scholen gaan vanaf 1 maart weer voor alle leerlingen open. De leerlingen mogen een dag per week naar school en volgen de rest van de week thuisonderwijs. Scholen mogen zelf maatwerk leveren.

Het ministerie van Onderwijs beklemtoonde dat er wel maatregelen gelden zoals 1,5 meter afstand en het dragen van een mondmasker, gespreide pauzes en lestijden en vaste looproutes. Scholen mogen, als ze die maatregelen handhaven, ook op andere locaties les geven, zoals sporthallen of kerken. Vanaf 3 maart mogen winkeliers klanten ontvangen die zich minimaal vier uur van tevoren hebben aangemeld. Het gaat om maximaal twee klanten per verdieping. Een mondmasker is verplicht. 'Het wordt weer mogelijk die schoenen of die jas te passen', aldus de regeringsleider.

Contactberoepen worden weer mogelijk, met uitzondering van de sekswerkers.

Er komt ook een verruiming voor het sporten door jongeren en jongvolwassenen.

Het is met deze verruiming wel heel belangrijk dat mensen zich nog beter aan de basisregels houden, benadrukte de rechtsliberale regeringsleider.

De avondklok geldt voorlopig tot de ochtend van 15 maart, de eerste verkiezingsdag.

Op maandag 8 maart geeft Rutte een nieuwe persconferentie in verband met besluiten na 15 maart. Als ze tijdens de parlementsverkiezngen zou gelden is er een uitzondering voor de stemmers en stemmentellers.

