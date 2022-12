Nederlandse premier Rutte blijft stil over excuses slavernijverleden, 19 december wordt ‘betekenisvol moment’

De Nederlandse premier Mark Rutte blijft zwijgen over excuses die de regering zou willen aanbieden voor het slavernijverleden. Na afloop van overleg met vertegenwoordigers van Caribisch Nederland en Suriname, zei hij alleen dat 19 december ‘een betekenisvol moment’ wordt.

Ook zei Rutte dat hij zich eraan heeft geërgerd dat delen van de plannen zijn uitgelekt. “Mensen zijn daarmee geconfronteerd en moesten reageren op snippers informatie, dat is uiterst ongelukkig.”

Eerder lekte dat het kabinet op 19 december excuses wilde maken voor het slavernijverleden, maar belangengroepen maakten bezwaar tegen die datum. Zij willen liever dat excuses worden gemaakt op 1 juli volgend jaar.

In 2023 is het namelijk precies 150 jaar geleden dat er echt een einde kwam aan de slavernij binnen het Nederlandse koninkrijk. Elk jaar wordt die afschaffing op 1 juli herdacht en gevierd in Nederland, Suriname en de Cariben. In Suriname gebeurt dat onder de naam ‘Ketikoti’ en in de Cariben onder de noemer ‘Dia di Abolishon’.