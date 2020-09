Wat een feestelijke gebeurtenis had moeten worden, kan wel eens tot het aftreden van de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus leiden nu er nieuwe beelden zijn opgedoken van zijn bruiloft waarop te zien is dat hij handen schudt en zijn schoonmoeder omarmt.

Vanmiddag moet de minister zich in de Tweede Kamer verantwoorden omdat de anderhalve meter afstand niet werd gehandhaafd op zijn bruiloft. Vorige week doken er foto's op van een groepsfoto van de gasten op het huwelijksfeest van Ferd Grapperhaus met Elsevier-journaliste Liesbeth Wytzes. Daarop is te zien dat de bruiloftsgasten te dicht naast elkaar staan.

Net voor de minister van Justitie en Veiligheid is dat erg pijnlijk omdat hij verantwoordelijk is voor de handhaving van de regels en zich bijzonder fel uitliet over Nederlanders die zich niet aan de maatregelen houden. Mensen die feestjes geven waarbij ze weten dat de anderhalve meter afstand niet te handhaven is, noemde hij aso's.

De minister gaf dan ook meteen toe dat hij fout zat: 'Ik begrijp dat mensen kritisch kijken naar de beelden die gemaakt zijn en vragen hebben over de naleving van de coronamaatregelen. Juist ook omdat ik als minister van Justitie en Veiligheid het belang van de naleving van de maatregelen continu benadruk.'

Hij gaf aan dat hij alle moeite had gedaan om ervoor te zorgen dat de gasten zich aan de regels zouden houden. Maar 'ondanks alle genomen maatregelen zijn er helaas momenten geweest waarop de 1,5 meter afstand niet in acht genomen is.'

Om zijn excuses kracht bij te zetten maakte hij 780 euro (de hoogte van een coronaboete voor hemzelf en zijn vrouw) over aan het Rode Kruis.

Daarmee leek de zaak met een sisser af te lopen, alhoewel de minister zich vandaag wel nog in de kamer zou moeten verantwoorden. De meeste collega's - ook van de oppositie - hadden begrip voor de uitglijder van de minister en leken genoegen te nemen met zijn excuses.

Maar uit nieuwe foto's van het bruiloftsfeest blijkt dat niet alleen de gasten zich niet aan de regels hielden, maar ook de minister zelf niet. Hij omarmt zijn schoonmoeder en schudt handen. En dat maakt de zaak een stuk serieuzer.

'Handen schudden doe je gewoon niet'

De PVV en het Forum voor Democratie vonden vorige week al dat de geloofwaardigheid van de minister een flinke deuk had opgelopen, maar nu zijn ook de andere oppositiepartijen een stuk kritischer.

Zo noemt de leider van Groen Links Jesse Klaver het een heel ander verhaal dan vorige week: 'Een vergissing maken en even te dicht bij een ander staan, kan ons allemaal overkomen. Maar handen schudden dat doe je gewoon niet, zeker niet als minister van Justitie. Het was de eerste afspraak die we in maart met zijn allen maakten', zegt hij tegen de NOS.

Ferdinand Grapperhaus op stap met de politie om te kijken of Nederlanders zich aan de coronaregels houden. © Getty Images

Ook boa's (buitengewone opsporingsambtenaren) hebben geen goed woord over voor het gedrag van de minister. Het maakt hun werk van het opleggen van coronaboetes nog veel lastiger dan het al is. 'Het begrip voor de coronaboete wordt steeds kleiner. En dat merkt de boa. Het is ingewikkeld om uit te leggen waarom mensen een coronaboete kunnen krijgen als de verantwoordelijke minister zich zelf niet aan de regels houdt', aldus de vakbondsvoorzitter van de boa's.

Het debat waarin onder andere de positie van Ferd Grapperhaus aan de orde komt begint vanmiddag om 15.45 uur. en is te zien op NOS.nl en NPO Politiek.

Vanmiddag moet de minister zich in de Tweede Kamer verantwoorden omdat de anderhalve meter afstand niet werd gehandhaafd op zijn bruiloft. Vorige week doken er foto's op van een groepsfoto van de gasten op het huwelijksfeest van Ferd Grapperhaus met Elsevier-journaliste Liesbeth Wytzes. Daarop is te zien dat de bruiloftsgasten te dicht naast elkaar staan. Net voor de minister van Justitie en Veiligheid is dat erg pijnlijk omdat hij verantwoordelijk is voor de handhaving van de regels en zich bijzonder fel uitliet over Nederlanders die zich niet aan de maatregelen houden. Mensen die feestjes geven waarbij ze weten dat de anderhalve meter afstand niet te handhaven is, noemde hij aso's. De minister gaf dan ook meteen toe dat hij fout zat: 'Ik begrijp dat mensen kritisch kijken naar de beelden die gemaakt zijn en vragen hebben over de naleving van de coronamaatregelen. Juist ook omdat ik als minister van Justitie en Veiligheid het belang van de naleving van de maatregelen continu benadruk.' Hij gaf aan dat hij alle moeite had gedaan om ervoor te zorgen dat de gasten zich aan de regels zouden houden. Maar 'ondanks alle genomen maatregelen zijn er helaas momenten geweest waarop de 1,5 meter afstand niet in acht genomen is.'Om zijn excuses kracht bij te zetten maakte hij 780 euro (de hoogte van een coronaboete voor hemzelf en zijn vrouw) over aan het Rode Kruis. Daarmee leek de zaak met een sisser af te lopen, alhoewel de minister zich vandaag wel nog in de kamer zou moeten verantwoorden. De meeste collega's - ook van de oppositie - hadden begrip voor de uitglijder van de minister en leken genoegen te nemen met zijn excuses. Maar uit nieuwe foto's van het bruiloftsfeest blijkt dat niet alleen de gasten zich niet aan de regels hielden, maar ook de minister zelf niet. Hij omarmt zijn schoonmoeder en schudt handen. En dat maakt de zaak een stuk serieuzer. De PVV en het Forum voor Democratie vonden vorige week al dat de geloofwaardigheid van de minister een flinke deuk had opgelopen, maar nu zijn ook de andere oppositiepartijen een stuk kritischer. Zo noemt de leider van Groen Links Jesse Klaver het een heel ander verhaal dan vorige week: 'Een vergissing maken en even te dicht bij een ander staan, kan ons allemaal overkomen. Maar handen schudden dat doe je gewoon niet, zeker niet als minister van Justitie. Het was de eerste afspraak die we in maart met zijn allen maakten', zegt hij tegen de NOS. Ook boa's (buitengewone opsporingsambtenaren) hebben geen goed woord over voor het gedrag van de minister. Het maakt hun werk van het opleggen van coronaboetes nog veel lastiger dan het al is. 'Het begrip voor de coronaboete wordt steeds kleiner. En dat merkt de boa. Het is ingewikkeld om uit te leggen waarom mensen een coronaboete kunnen krijgen als de verantwoordelijke minister zich zelf niet aan de regels houdt', aldus de vakbondsvoorzitter van de boa's.Het debat waarin onder andere de positie van Ferd Grapperhaus aan de orde komt begint vanmiddag om 15.45 uur. en is te zien op NOS.nl en NPO Politiek.