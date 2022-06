Nederlandse koning over boerenprotest: ‘Geweld en intimidatie zijn nooit de oplossing’

Geweld en intimidatie zijn volgens de Nederlandse koning Willem-Alexander “nooit de oplossing”. Dat zei hij na afloop van het staatsbezoek aan Oostenrijk toen hem werd gevraagd naar de situatie rondom het boerenprotest en de stikstofcrisis in Nederland. “Uiteindelijk moeten we weer aan tafel, moeten we weer de dialoog aangaan en samen het probleem oplossen.”

“De boeren zijn een deel van ons cultureel erfgoed, een deel van Nederland”, zegt de koning, die vindt dat er “samen” gezocht moet worden naar een oplossing voor het stikstofprobleem. “We moeten daarom ook samen naar de toekomst kijken, we kunnen ze niet wegzetten als één groep. Het is een deel van onze geschiedenis, een deel van ons land en een deel van onze identiteit.”

Dinsdagavond waren er na de demonstraties van de boeren rellen bij het huis van stikstofminister Christianne van der Wal.

Actievoerders zochten ook een ander Kamerlid, Derk Boswijk, bij zijn huis op en blokkeerden de actievoerders verscheidene wegen.

Noodverordening rond huis Nederlandse stikstofminister

Rond het huis van de Nederlandse stikstofminister Christianne van der Wal geldt momenteel een noodverordening. Dat maakt de gemeente Harderwijk, waarbinnen het huis staat, bekend.

Het gebied rond de woning is een ‘veiligheidsrisicogebied’. Dat betekent dat er onder meer preventief gefouilleerd mag worden. De noodverordening blijft een week van kracht, meldt de gemeente. Aanleiding tot de maatregel zijn de boerenacties rond het huis van de minister dinsdagavond. Boeren braken door een politieafzetting.

“De grenzen van openbare orde en veiligheid zijn met voeten getreden”, aldus de gemeente in de provincie Gelderland.

Nederlandse boeren roepen op tot acties bij luchthavens maandag

Nederlandse boeren roepen in hun eigen communicatiekanalen op om maandag met een grootschalige actie “heel Nederland plat te leggen.” De oproep, die massaal wordt gedeeld en onderschreven, voorziet in acties bij de luchthavens Schiphol, Eindhoven en Rotterdam The Hague Airport.

Ook wordt er opgeroepen distributiecentra voor levensmiddelen en de Rotterdamse haven als doelwit voor acties te kiezen. De oproep wordt gedaan in verschillende kanalen, waaronder op Whatsapp en Telegram. “Onze regering is nog niet onder de indruk van de acties van de agrarische sector en plattelanders. Tijd voor grote acties vanaf maandag 4 juli 2022. Nederland dicht maar hou het netjes”, zo luidt een van de oproepen.

De boeren krijgen de oproep de acties vanuit hun eigen regio’s te organiseren. Boerenactiegroep Agractie stelt de oproep te hebben gezien maar zegt dat ze niet betrokken is bij de organisatie.