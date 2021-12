Enkele kinderopvangcentra in Nederland hebben lopende contracten met ouders moeten verbreken wegens personeelsgebrek.

Dat heeft de brancheorganisatie voor de kinderopvang BK bevestigd na een bericht van RTL Nieuws. Door het personeelstekort kunnen de opvangcentra niet meer aan de kwaliteitseisen voldoen.

Er kunnen inmiddels vele tientallen kinderen niet meer worden opgevangen, zegt Emmeline Bijlsma, directrice van BK. 'Op het totaal van 823.000 kinderen is het nog heel weinig, het zijn incidenten, maar de ouders zitten met de handen in het haar.'

De organisatie heeft ook al gewaarschuwd voor het veel goedkoper maken van de opvang, zoals in het regeerakkoord staat. 'Dan krijg je nog meer vraag. We kunnen daar alleen aan voldoen als er een programma komt om ons daarmee te helpen.'

Opvangcentra worden niet meer uitgebreid, hoewel er nu 10.000 kinderen meer zijn om op te vangen dan vorig jaar. Verder zijn er wachtlijsten. 'We proberen dit allemaal met man en macht te voorkomen, we willen altijd klaarstaan, zoals nu ook tijdens de lockdown', aldus Bijlsma. Voor het omlaagbrengen van sommige kwaliteitseisen is misschien wel wat te zeggen, meent de directrice. 'Maar het is een serieus vak, je begeleidt kinderen in hun ontwikkeling, de eisen daarvoor zijn terecht hoog.'

