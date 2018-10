Nederlandse handelsmissie naar Riyad gaat zeker niet door

De handelsreis stond al op losse schroeven, omdat Saudi-Arabië geen openheid van zaken wilde geven over wat Khashoggi op het Saudische consulaat in Istanboel is overkomen. Het kabinet liet vorige week al weten dat het 'niet in de rede' lag dat Kaag zou afreizen. Nu Khashoggi inderdaad blijkt omgebracht, is de missie definitief geannuleerd.

Kaag zou Saudi-Arabië bezoeken van 9 tot 12 december, met een grote delegatie van het bedrijfsleven in haar gevolg. Vorige week zegde minister van Financiën Wopke Hoekstra ook al af voor een investeerdersconferentie in Riyad.