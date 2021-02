De Nederlandse Eerste Kamer wil het laatste woord krijgen over een verlenging van de avondklok. Een meerderheid nam dinsdag een motie aan van de Partij voor de Dieren, die stelt dat de Eerste Kamer binnen een week zou moeten instemmen met een regeringsbesluit hiertoe.

Als de Eerste Kamer (vergelijkbaar met de Senaat) niet met de wet instemt, vervalt de avondklok 'van rechtswege', ook al zou de Tweede Kamer (vergelijkbaar met de Belgische Kamer) wel voor hebben gestemd.

De motie is aangenomen tegen de zin van justitieminister Ferd Grapperhaus en van de coalitiepartijen. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemden tegen, maar hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Ook de ene zetel steun van OSF hielp de coalitie niet. Grapperhaus zou de motie bespreken in het kabinet en de Tweede Kamer.

Coronawet

De voorstanders van de motie vinden de avondklok één van de meest vergaande ingrepen in het maatschappelijke en privéleven van mensen. Daarom vinden ze het belangrijk dat de Eerste Kamer een stem hierin heeft. Overigens is het nog maar de vraag of de Eerste Kamer echt tegen een verlenging zou stemmen. Een groot deel van de oppositie stemde in de Tweede Kamer voor de avondklok en de verlenging.

Sinds maandag zit de avondklok vast aan de tijdelijke coronawet, die weer onder de Wet publieke gezondheid valt. Naast de avondklok staan hierin nog veel andere coronamaatregelen. De Eerste Kamer wil alleen stemrecht hebben over het onderdeel avondklok.

Dit dispuut over de wet loopt parallel met een rechtszaak die moet besluiten of de regering ook zonder nieuwe wet de avondklok mag instellen.

Als de Eerste Kamer (vergelijkbaar met de Senaat) niet met de wet instemt, vervalt de avondklok 'van rechtswege', ook al zou de Tweede Kamer (vergelijkbaar met de Belgische Kamer) wel voor hebben gestemd.De motie is aangenomen tegen de zin van justitieminister Ferd Grapperhaus en van de coalitiepartijen. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemden tegen, maar hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Ook de ene zetel steun van OSF hielp de coalitie niet. Grapperhaus zou de motie bespreken in het kabinet en de Tweede Kamer. De voorstanders van de motie vinden de avondklok één van de meest vergaande ingrepen in het maatschappelijke en privéleven van mensen. Daarom vinden ze het belangrijk dat de Eerste Kamer een stem hierin heeft. Overigens is het nog maar de vraag of de Eerste Kamer echt tegen een verlenging zou stemmen. Een groot deel van de oppositie stemde in de Tweede Kamer voor de avondklok en de verlenging. Sinds maandag zit de avondklok vast aan de tijdelijke coronawet, die weer onder de Wet publieke gezondheid valt. Naast de avondklok staan hierin nog veel andere coronamaatregelen. De Eerste Kamer wil alleen stemrecht hebben over het onderdeel avondklok. Dit dispuut over de wet loopt parallel met een rechtszaak die moet besluiten of de regering ook zonder nieuwe wet de avondklok mag instellen.