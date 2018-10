Nederlandse ambassadeur ontboden in Rusland

Ambassadeur Renée Jones-Bos moet uitleg geven over de uitzetting van vier agenten van de Russische militaire geheime dienst door Nederland.

'In verband met de in Den Haag georganiseerde desinformatiecampagne wordt de Nederlandse ambassadeur op het ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden', luidt het in een aan de Russische persbureaus bezorgd communiqué van dat ministerie.

De Nederlandse minister van Defensie Ank Bijleveld maakte donderdag bekend dat de Russische agenten in april waren betrapt toen zij het wifinetwerk van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag wilden binnendringen. Ze zijn vervolgens het land uitgezet.