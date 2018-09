Nederlandse ambassadeur ontboden in Rusland: 'Spionnenkoorts opgestookt'

Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigde dinsdagavond dat ambassadeur Renée Jones-Bos is ontboden op het Russische ministerie.

Dit gebeurde wegens 'een aanhoudende campagne waarin de spionnenkoorts wordt opgestookt', citeert persbureau TASS uit een verklaring van het Russische ministerie. TASS verwijst naar een recent bericht in NRC over de aanhouding van twee vermeende Russische spionnen in Den Haag.

Dergelijke berichtgeving over spionage kan de relatie tussen Nederland en Rusland verder onder druk zetten, waarschuwde het departement. Het ministerie in Den Haag wilde daar desgevraagd niet verder op ingaan. 'De ambassadeur heeft herhaald wat de ministers Ollongren, Bijleveld en Blok vrijdag ook zeiden bij de inloop van de ministerraad: het kabinet doet nooit mededelingen over vraagstukken waar verwezen wordt naar vermeende operaties van de inlichtingendiensten', zei de woordvoerster.

De Zwitserse ambassadeur Yves Rossier moest in Moskou ook langskomen om tekst en uitleg te geven over 'ongefundeerde beschuldigingen' over de activiteiten van Russische inlichtingendiensten in zijn land. Dat heeft onlangs geëist dat Rusland stopt met spionage op Zwitsers grondgebied.

Justitie in Zwitserland maakte eerder bekend twee Russen te willen vervolgen voor het uitvoeren van 'een cyberaanval' op het wereldantidopingbureau WADA in Lausanne. Het openbaar ministerie in Bern meldde maandag dat de twee mannen die worden verdacht van de cyberaanval op het WADA dezelfden zijn die enkele maanden geleden een diefstal in een laboratorium in Spiez zouden willen plegen.

Vorige week meldde NRC dat de Russen werden opgepakt voordat ze konden inbreken in het computernetwerk van het laboratorium. Zij zouden in Den Haag zijn ontmaskerd, terwijl ze op weg zouden zijn geweest naar Spiez. Het laboratorium daar doet onder meer onderzoek naar de moordpoging op de Russische dubbelspion Sergej Skripal in het Engelse Salisbury.