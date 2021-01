Dat schrijft NRC Handelsblad. Vijf van hen zeggen tegen de krant dat de beruchte Soedanese veiligheidsdienst NISS hen bij aankomst op de luchthaven van hoofdstad Khartoem heeft ondervraagd, vastgezet en - in meerdere gevallen - gemarteld.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) schoof herhaaldelijk bewijzen hiervan opzij, blijkt volgens NRC uit een reconstructie op basis van onder meer interne documentatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid, verkregen via de Wet openbaarheid van bestuur.

In 2014 en 2018 concludeerden medisch-forensisch deskundigen op basis van foto's dat het ernstige letsel van twee uitgezette asielzoekers paste bij hun getuigenissen. Zij zeggen dat NISS-agenten hen respectievelijk tien en dertien dagen hebben vastgezet en gemarteld. De een had zeven brandmerken van uitgedrukte sigaretten in zijn arm, de ander zeker tien grote striemen op zijn rug en armen.

In 2018 vond toenmalige staatssecretaris Mark Harbers (Asiel en Migratie, VVD) onderzoek van overheidsinstituut NFI, dat de bevindingen rondom de tweede zaak bevestigde, onvoldoende om het beleid te wijzigen. Een Soedanees die kort daarna werd uitgezet, zegt tegen NRC dat hij drie maanden is vastgezet en mishandeld en vervolgens te werk is gesteld.

Francken

Ruim drie jaar geleden was er ook in ons land heibel over uitgewezen Soedanezen. Toenmalig staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken had ingestemd een identificatiemissie uit Soedan toe te laten. Nadien doken berichten op over teruggestuurde Soedanezen die in hun thuisland waren gefolterd en bovendien had staatssecretaris Francken de premier met verkeerde informatie naar het parlement gestuurd, namelijk over het al dan niet plaatsvinden van vluchten naar het Afrikaanse land.

De crisis werd bezworen en een onderzoek van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen gaf aan dat er geen duidelijk bewijs was dat de folteringen hadden plaatsgevonden.

