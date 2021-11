De regering in Nederland wil het coronavirus een 'korte klap' geven met een nieuwe brede reeks maatregelen die zeker drie weken zullen duren.

Dat heeft aftredend premier Mark Rutte op een persconferentie bekendgemaakt.

De premier noemt het hoogste aantal geregistreerde positieve testen sinds het begin van de coronacrisis als reden dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn. 'De druk op de zorg is weer extreem hoog', aldus Rutte, geciteerd in een liveblog van de openbare omroep NOS. Er dient snel en stevig ingegrepen, omdat het virus 'overal zit'. 'Door het hele land, in alle sectoren', zo motiveerde de rechtsliberale bewindsman een 'heel vervelende boodschap met veel ingrijpende besluiten'.

Rutte komt nu met twee 'zeer dringende' adviezen. De eerste gaat over thuisbezoek: 'Ontvang niet meer dan vier gasten per dag van 13 jaar of ouder. Ook als mensen gevaccineerd zijn. We weten dat de meeste besmettingen achter de voordeur worden doorgegeven.' Alle huisgenoten van een besmet iemand moeten weer verplicht in quarantaine. Ook mensen die gevaccineerd zijn.

Ook het thuiswerkadvies wordt als tweede 'zeer dringend advies' per direct aangescherpt: 'Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.' Rutte deed daarbij een oproep aan werkgevers én werknemers om zich daaraan te houden.

Contactberoepen

Overal waar het coronatoegangsbewijs niet geldt, keert de anderhalvemeterregel terug, aldus de Nederlandse premier. Er komt een verplichte sluitingstijd voor horeca en winkels. Tussen 20.00 uur 's avonds en 06.00 uur moeten de horeca en de essentiële winkels gesloten blijven. Tussen 18.00 uur 's avonds en 06.00 uur 's ochtends moeten de niet-essentiële winkels dicht zijn. Ook in contactberoepen, zoals kappers en sekswerkers, mag niet worden gewerkt. De horeca mag na 20.00 uur wel bezorgen.

Het coronatoegangsbewijs zal ook mogelijk worden voor niet-essentiële winkels en de niet-essentiële dienstverlening, zei aftredend zorgminister Hugo De Jonge. Ook wordt het voor werkgevers mogelijk om op de werkvloer naar het coronatoegangsbewijs te vragen. Er is wel een wetswijziging voor nodig.

Culturele voorstellingen met vaste zitplaatsen hoeven zich niet aan de verplichte sluitingstijden te houden.Theater- of concertzalen mogen maximaal 1/250 mensen per zaal ontvangen. Voorwaarde is dat iedereen in het publiek een vaste zitplaats en een coronatoegangsbewijs heeft.

Sport zonder publiek

Sportwedstrijden kunnen de komende weken doorgaan, maar publiek is niet welkom. Dat geldt voor profsport en amateursport.

De maatregelen gaan morgen/zaterdag om 18.00 uur in en gelden minimaal drie weken, tot zaterdag 4 december. De situatie wordt op vrijdag 3 december opnieuw bekeken. 'Het aantal besmettingen moet toch bij voorkeur met zo'n 20 procent wel dalen', zei Rutte. De nieuwe coronamaatregelen zullen weer veel ondernemers stevig treffen. De regering-Rutte beloofde dat de noodzakelijke steunpakketten er snel gaan komen.

