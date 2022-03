De Nederlandse regering wil de capaciteit voor windenergie op zee de komende jaren zowat verdubbelen. Tegen 2030 moeten er in verschillende gebieden in de Noordzee honderden windmolens bijkomen.

De regering duidde vrijdag drie nieuwe gebieden aan en bevestigde twee al eerder aangewezen gebieden, allemaal ten noorden en noordwesten van Nederland. De windmolens die er gebouwd zullen worden, zullen samen goed zijn voor 10,7 gigawatt windenergie. Dat is twee keer zoveel als het verbruik van alle Nederlandse huishoudens samen. 'Met deze vijf gebieden wordt de totale geplande capaciteit voor energie van wind op zee verdubbeld tot ongeveer 21 gigawatt rond 2030', zegt de regering in een persbericht.

Als dat lukt, zal windenergie op zee in 2030 de grootste bron van elektriciteit zijn in Nederland, zegt de Nederlandse minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten. In 2040 moet de gehele energieproductie klimaatneutraal zijn. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet dan zijn beëindigd. Behalve naar zonne- en windenergie kijkt het kabinet daarbij ook naar de bouw van nieuwe kerncentrales.

