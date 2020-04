Koningsdag in Nederland heeft dit jaar een totaal ander karakter.

'Hoe bijzonder is het om op afstand van elkaar toch een eenheid te vormen.' Dat heeft de Nederlandse koning Willem-Alexander maandag gezegd in een korte toespraak op tv wegens Koningsdag, vanwege het coronavirus omgedoopt tot "Woningsdag".

'Koningsdag-thuis belooft een unieke Koningsdag te worden', aldus de koning. 'En dan vooral uniek omdat ik hoop dat het de allerlaatste Koningsdag-thuis van de geschiedenis zal zijn. Probeer er daarom het allerbeste van te maken. Zodat u later zich altijd zult herinneren hoe u thuis en toch samen deze dag heeft beleefd.'

Koningsdag heeft dit jaar een totaal ander karakter. De nationale viering in Maastricht werd geschrapt en de nationale feestdag wordt vanuit huis of vanaf het balkon gevierd.

De koning sprak zijn teleurstelling uit dat het bezoek aan Maastricht wegens het coronavirus niet door kon gaan. 'Maar wat in het vat zit, verzuurt niet', aldus de koning.

Graag had hij gezien dat op 'grachten, pleinen en straten massa's mensen op de been' zouden zijn en dat Nederland 'helemaal uit zijn dak, uitbundig feestvierend' zou zijn. 'Maar dat heeft niet zo mogen zijn', aldus Willem-Alexander.

'Hou vol, ook na deze Koningsdag', sprak hij het land bemoedigend toe, omringd door zijn gezin in Huis ten Bosch.

Om 16.00 uur sluit de koning de viering nog af door het glas te heffen tijdens een nationale toost.

