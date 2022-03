De Nederlandse regering verlaagt de accijnzen op brandstof. De maatregel gaat op 1 april in.

De Nederlandse regering trekt 2,8 miljard euro uit voor koopkrachtherstel dit jaar, meldde minister van Sociale Zaken Karien van Gennip (CDA) na afloop van de ministerraad. Van dat geld krijgen mensen met lage inkomens 800 euro voor de energierekening, in plaats van de 200 euro die eerder was toegezegd.

Daarnaast gaan de accijnzen op brandstof per 1 april omlaag. Daarmee hoopt de regering een deel van de klap op te vangen van de hoge prijzen, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het btw-tarief op energie gaat per 1 juli omlaag. Zo wil de regering 'zowel de gezinnen, de middeninkomens als de kleine ondernemers' helpen. De maatregelen gelden tot het einde van het jaar.

De vier grootste steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) vroegen de regering mensen met een kleine portemonnee met 1000 euro te compenseren. Die oproep werd ook gesteund door vakbond FNV. De regering voorziet nu minimaal 800 euro per huishouden dat net boven het sociaal minimum zit. Eerder was dat bedrag beperkt tot 200 euro. Volgens Van Gennip gaat het al om 'enorme bedragen' die 'gezinnen met de laagste inkomens echt helpen'. De regering heeft bewust gekozen voor een deels gericht pakket. 'We kunnen niet alles voor iedereen compenseren, de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.'

Kritiek

Eerder kwam er kritiek op de uitgelekte maatregelen om de accijnzen te verlagen. Dat zou juist een dure en te weinig gerichte stap zijn. 'Ik vind het een evenwichtig en uitzonderlijk pakket in uitzonderlijke tijden', zegt de bewindsvrouw daarop. Het geld komt bovenop de honderden miljoenen die de regering eind vorig jaar al opzij zette wegens de hoge gasprijzen. De miljarden komen deels uit de hogere gasopbrensten (door de hogere prijzen) en deels uit het reservepotje met Europees geld om klappen op te vangen door het vertrek van de Britten uit de Europese Unie (brexit). De regering vindt het ingrijpen 'nu het belangrijkste'. De staatsschuld loopt hierdoor niet verder op.

