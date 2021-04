Wouter Koolmees van het links-liberale D66 en Tamara van Ark van de rechtsliberale VVD hebben vrijdag officieel hun taak als verkenner voor de vorming van een nieuwe Nederlandse regering neergelegd.

Dat hebben ze laten weten aan Kamervoorzitter Khadija Arib.

Het parlement debatteerde donderdag tot diep in de nacht over de mislukte verkenning. Daarbij riep de Tweede Kamer op om afscheid te nemen van de twee verkenners, die tevens intimi zijn van hun partijleiders, en deze te vervangen door iemand die verder af staat van de dagelijkse nationale politiek. 'Gelet op deze motie informeren wij u dat wij onze werkzaamheden als verkenners per direct als beëindigd beschouwen', schrijven Koolmees en Van Ark.

Arib neemt de komende dagen contact op met alle zeventien fractievoorzitters 'en komt na het Paasweekend met een voorstel voor het verdere proces', laat haar woordvoerder weten.

Tegen de rechts-liberale premier Mark Rutte werd aan het einde van het debat een motie van afkeuring aangenomen, met steun van alle partijen behalve de VVD. Een motie van wantrouwen haalde het net niet. D66, het christendemocratische CDA en ChristenUnie, de coalitiegenoten van de VVD in de demissionaire regering, steunde deze niet.

