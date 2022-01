In Nederland komen er versoepelingen van de coronamaatregelen, ondanks het hoog aantal besmettingen, zo heeft de regering dinsdag aangekondigd.

Er wordt daarom een risico wordt genomen, zei minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers. Premier Mark Rutte viel hem bij. De regering zoekt met de versoepelingen "bewust de grenzen van het mogelijke op", zei hij. Omdat "achter alle begrijpelijke noodkreten en acties zulke grote problemen en spanningen zitten".

De regeringsleider zei te hopen daar niet over enkele weken weer op terug te hoeven komen. Om dat te voorkomen, is het vooral belangrijk dat iedereen de basismaatregelen naleeft en zich aan de nog bestaande regels houdt. De horeca mag vanaf morgen/woensdag tot 22.00 uur weer open, kondigde Rutte aan. Bij beweging is een mondmasker verplicht. Ook geldt er een maximumaantal bezoekers: een iemand per vijf vierkante meter. Voor toegang zal weer 3G gelden: een bezoeker moet een negatieve test, vaccinatie- of herstelbewijs kunnen tonen.

Ook de cultuur en de evenementensector heropent, tot 22.00 uur. Op doorstroomlocaties, zoals een museum, zal een maximum van één bezoeker per vijf vierkante meter gelden, tot maximaal 1.250 mensen. Op locaties waar iedereen een vaste zitplaats heeft (bijvoorbeeld in de bioscoop) mag de volledige capaciteit benut worden, als iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar zit. In de praktijk zal dit een derde van de capaciteit betekenen.

De quarantainemaatregelen voor scholen versoepelen. Voortaan moeten alleen kinderen die klachten hebben of positief zijn getest thuis blijven. Tot nu moest een hele schoolklas naar huis wanneer er drie of meer besmettingen waren.

Het pakket versoepelde coronamaatregelen dat dinsdag is aangekondigd, "geldt in principe voor zes weken, maar over drie weken is er een (nieuw) weegmoment, om te kijken hoe de zaak er dan voorstaat", aldus de premier. "Dan zijn de besmettingscijfers vrijwel zeker nog veel hoger dan nu", zei Rutte, die iedereen opriep daarom op zich aan de regels te houden die de komende drie weken gelden. "Dan is het misschien niet nodig om versoepeling toch weer terug te draaien."

Populariteit Nederlandse premier taant onder eigen achterban

Het vertrouwen van stemmers voor de rechtsliberale VVD in Nederlands premier Mark Rutte (VVD) daalt. In totaal heeft 81 procent van de VVD-kiezers nu vertrouwen in hem als partijleider. Dat is nog een flinke meerderheid, maar wel 11 procentpunt minder dan vier maanden geleden. Dat meldt het Nederlandse programma EenVandaag op basis van een zetelpeiling samen met bureau Ipsos, aangevuld met representatief onderzoek onder kiezers uit het Opiniepanel van EenVandaag.

Het aantal VVD'ers met 'veel vertrouwen' in Rutte is sinds september gedaald van 56 procent naar 34 procent nu. Volgens EenVandaag rekenen VVD-stemmers het kabinetsplan om de Algemene Ouderdomswet (AOW) niet te verhogen de premier persoonlijk aan. Zes op de tien VVD-kiezers (61 procent) vinden dat de AOW voor alle gepensioneerden moet meestijgen met het minimumloon.

Sommige kiezers denken dat Rutte zijn beste tijd gehad heeft en zien toekomst in fractieleider Sophie Hermans. Zij krijgt op dit moment het vertrouwen van 61 procent van de VVD-kiezers.

Bij de christendemocratische coalitiepartner CDA staat de leider, Wopke Hoekstra, ook onder druk, aldus EenVandaag. 55 procent van de CDA-kiezers heeft nu vertrouwen in Hoekstra, een stuk minder dan vier maanden geleden (62 procent).

De leiders van coalitiepartners D66 (linksliberaal) en ChristenUnie (christelijk-sociaal)staan er bij hun kiezers beter voor. D66-leider Sigrid Kaag krijgt van 78 procent van haar achterban het vertrouwen, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie zelfs van 91 procent.

