In Nederland heeft een meerderheid van de Tweede Kamer de benoeming van VVD'er Johan Remkes tot informateur gesteund. De liberaal zal op zoek gaan naar een minderheidscoalitie.

De motie van de VVD om oud-minister Remkes te benoemen kreeg steun van D66, CDA, ChristenUnie, SGP, Volt, JA21, de Groep Van Haga en de Fractie Den Haan. 'Maak werk van een minderheidskabinet', zei Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Volgens Joost Eerdmans (JA21) kan een kabinet dat geen meerderheid in de Tweede Kamer heeft goed zijn voor een nieuwe bestuurscultuur. D66-voorvrouw Sigrid Kaag hoopt dat Remkes er toch nog in slaagt een meerderheidskabinet te vormen.

De Kamer debatteerde dinsdag met informateur Mariëtte Hamer over haar eindverslag. Volgens haar kan er op dit moment geen meerderheidscoalitie worden gevormd en moet er een minderheidscoalitie komen die bestaat uit een 'nader te bepalen combinatie van VVD, D66 en CDA', dus rechtsliberalen, linksliberalen en christendemocraten.

Geen optimisme

Hamer klonk niet heel optimistisch over de kansen van haar liberale opvolger. Volgens haar wordt het nog ingewikkeld om onder de huidige omstandigheden zelfs een minderheidskabinet te vormen, zei ze tegen de Kamerleden.

Ruim vijf maanden na de verkiezingen zit de formatie muurvast. VVD-leider Mark Rutte herhaalde niet met GroenLinks en PvdA samen te willen gaan onderhandelen over de vorming van nieuwe regering. Ook het CDA ziet dat niet zitten. D66 wil de huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie niet voortzetten. Een toespraak van Kaag een dag voor het debat met impliciete kritiek op Rutte heeft de taak van Remkes er niet makkelijker op gemaakt.

De motie van de VVD om oud-minister Remkes te benoemen kreeg steun van D66, CDA, ChristenUnie, SGP, Volt, JA21, de Groep Van Haga en de Fractie Den Haan. 'Maak werk van een minderheidskabinet', zei Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Volgens Joost Eerdmans (JA21) kan een kabinet dat geen meerderheid in de Tweede Kamer heeft goed zijn voor een nieuwe bestuurscultuur. D66-voorvrouw Sigrid Kaag hoopt dat Remkes er toch nog in slaagt een meerderheidskabinet te vormen. De Kamer debatteerde dinsdag met informateur Mariëtte Hamer over haar eindverslag. Volgens haar kan er op dit moment geen meerderheidscoalitie worden gevormd en moet er een minderheidscoalitie komen die bestaat uit een 'nader te bepalen combinatie van VVD, D66 en CDA', dus rechtsliberalen, linksliberalen en christendemocraten.Hamer klonk niet heel optimistisch over de kansen van haar liberale opvolger. Volgens haar wordt het nog ingewikkeld om onder de huidige omstandigheden zelfs een minderheidskabinet te vormen, zei ze tegen de Kamerleden. Ruim vijf maanden na de verkiezingen zit de formatie muurvast. VVD-leider Mark Rutte herhaalde niet met GroenLinks en PvdA samen te willen gaan onderhandelen over de vorming van nieuwe regering. Ook het CDA ziet dat niet zitten. D66 wil de huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie niet voortzetten. Een toespraak van Kaag een dag voor het debat met impliciete kritiek op Rutte heeft de taak van Remkes er niet makkelijker op gemaakt.