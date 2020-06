Nederlandse dealers versturen maandelijks naar schatting 9.000 postpakketten met daarin coke, xtc, speed of crystal meth. Dat bericht de Nederlandse krant NRC op gezag van politie en justitie.

De drugs uit Nederland zorgen voor wrevel bij politiebeambten, officieren van justitie, douane en buitenlandse overheidsinstanties in onder meer Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Estland, Letland, Litouwen, de Verenigde Staten, Australië en talrijke Aziatische landen.

Buitenlandse collega's melden aan Nederlandse opsporingsambtenaren dat ze 'overspoeld' worden met drugspakketten uit Nederland, zegt officier van justitie Neeltje Keeris, die bij het Nederlandse Landelijk Parket belast is met synthetische drugs. Ze zeggen volgens Keeris: 'Jullie rotzooi bereikt onze bevolking, we willen echt dat het stopt.'

In Australië zijn in een maand vierhonderd Nederlandse drugsverzendingen in beslag genomen.

Tussen 2019 en nu kreeg de politie 120 verzoeken uit het buitenland om informatie te verstrekken over pakketten uit Nederland. Die variëren in omvang: van enveloppen met een paar gram coke tot snoeppotten gevuld met 25 kilo xtc-pillen. Met name xtc en speed vinden gretig aftrek, maar sinds afgelopen jaar wint volgens Keeris ook crystal meth terrein.

