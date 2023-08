Nederland en Denemarken gaan F-16’s leveren aan Oekraïne

Nederland gaat samen met Denemarken F-16-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Ontslagnemend premier Mark Rutte maakte dat zondag bekend na overleg met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op vliegbasis Eindhoven.

Het is voor het eerst dat een westers land Oekraïne belooft moderne gevechtsvliegtuigen te geven. Eerder kreeg de regering in Kiev al wel gevechtsvliegtuigen van Russische makelij van voormalige Oostbloklanden. Zelensky sprak over een ‘historische beslissing’ en een ‘nieuwe etappe naar de versterking van het Oekraïense luchtruim’. De Oekraïense president vraagt al lang om de levering van F-16’s.

Overtollige toestellen

Ontslagnemend premier Rutte kon nog niet zeggen om hoeveel vliegtuigen het gaat of wanneer ze worden geleverd. ‘Dit is niet iets voor de heel korte termijn’, zei minister van Defensie Kajsa Ollongren vrijdag nog.

De Nederlandse F-16’s worden overtollig omdat ze momenteel vervangen worden door F-35’s. De Koninklijke Luchtmacht heeft nog 42 F-16’s waarvan er 24 operationeel zijn, aldus een woordvoerder van het ministerie van Defensie.

Nederland leidt samen met Denemarken een coalitie met elf andere NAVO-bondgenoten, waaronder ook België, die Oekraïners leert vliegen met een F-16. De Verenigde Staten gaven vorige week toestemming om dergelijke gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne te gaan leveren.